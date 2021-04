Na Steam systematycznie pojawiają się tzw. darmowe weekendy. W ich ramach możliwe jest testowanie wybranych gier, zazwyczaj bez ograniczeń. Tym razem padło właśnie na Warhammer: Vermintide 2, grę akcji nastawioną głównie na kooperację osadzoną w mrocznym uniwersum Warhammer.

Darmowy weekend to w tym przypadku bardzo trafne określenie, oferta potrwa bowiem niedzieli, do godziny 22:00 naszego czasu. Poza opcją darmowej zabawy przewidziano też promocję na zakup i to nie byle jaką, bo w wysokości 75%. Poza tym przeceniono również wybrane zestawy z omawianą grą.

