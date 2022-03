Fani produkcji osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen mogą mieć powody do radości. Już w maju swoją premierę będzie miał serial Obi-Wan Kenobi, jednak już teraz udostępniono nowe materiały prezentujące produkcję.

Ewan McGregor jako Obi-Wan Kenobi

Wygląda na to, że kampania marketingowa serialu Obi-Wan Kenobi powoli nabiera tempa. I choć na oficjalny zwiastun wciąż musimy jeszcze poczekać, to warto przypomnieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak jest również w tym przypadku, bowiem w sieci właśnie pojawiły się pierwsze materiały, które pokazują jak prezentuje się produkcja. Oczywiście nie mogło zabraknąć na nich Ewana McGregora, które ponownie wciela się w rolę mistrza Jedi. Zobaczcie sami:

Gdzie można obejrzeć serial Obi-Wan Kenobi?

Cóż, jeszcze w tamtym roku powiedzielibyśmy, że będzie to problematyczne ze względu na to, że produkcja zadebiutuje na Disney+. W styczniu jednak oficjalnie potwierdzono, że platforma SVOD trafi do Polski latem 2022 roku.

Kiedy premiera serialu Obi-Wan Kenobi?

Akcja serialu rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów. Serial, jak można się domyśleć z tytułu, skupia się na postaci mistrza Jedi – Obi-Wan Kenobi, który będzie musiał stawić czoła swoim przeciwnikom. Wśród nich znajdzie się również jego były uczeń – Darth Vader, w którego ponownie wcieli się Hayden Christensen. Premiera serialu zaplanowana jest na 25 maja 2022 roku.

Źródło: Discussing Film