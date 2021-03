Szczoteczki do zębów nie zmieniły swojej roli, ale są w stanie znacznie lepiej się w niej wykazywać. Wkrótce będzie jeszcze lepiej, bo nadciąga nowa era tych urządzeń.

Coraz częściej elektryczne szczoteczki do zębów są określane mianem „smart”. Tak zwane inteligentne funkcje pomagają nam jeszcze efektywniej i dokładniej czyścić jamę ustną, aby poprawić jej zdrowie. Problem w tym, że najczęściej szczoteczka może i jest oczujnikowana, ale żeby jakkolwiek to wykorzystać, trzeba wziąć do ręki smartfona i uruchomić aplikację podczas szczotkowania, a to nieszczególnie wygodne rozwiązanie.

Inteligentna szczoteczka nowej generacji

Dlatego producenci tacy jak Oclean starają się pójść o krok dalej i dają użytkownikom dwie możliwości: korzystania z aplikacji (która będzie na tyle intuicyjna i prosta w obsłudze, by nie pomagać, a nie utrudniać) albo używania samej szczoteczki. W nowej serii Xpro informacje o pominiętych fragmentach uzębienia (to funkcja Blind Spot Monitoring / Blindzone Reminder) pojawiają się nie na smartfonie, lecz na zintegrowanym wyświetlaczu LCD. Jest więc prościej i wygodniej.

W nowych szczoteczkach Oclean Xpro uproszczono również dobór właściwego programu szczotkowania zębów. Nie trzeba kupować odpowiedniej główki czy wybierać spośród dwóch-trzech dostępnych trybów. Zamiast tego urządzenia zbierają i analizują informacje na temat nawyków użytkownika i warunków jego jamy ustnej, aby dobrać najlepszy program z ponad 20 różnych opcji.

Oclean Xpro Elite – szczoteczka „superinteligentna”

Jedno i drugie nie byłoby możliwe, gdyby szczoteczka nie miała wydajnych podzespołów i rozwiniętego systemu operacyjnego. I tak dochodzimy do najważniejszej informacji: pod koniec marca spodziewamy się rynkowego debiutu „superinteligentnej” (jak zapowiada producent) szczoteczki Oclean Xpro Elite z najnowszą wersją autorskiego oprogramowania OS. Będzie ona dostępna w sklepach Aliexpress, Amazon i eBay.

W przypadku Ocelan Xpro Elite mówi się między innymi o dokładnej analizie i automatycznej optymalizacji „doznań” podczas mycia zębów. Równocześnie model ma być bardzo cichy i obsługiwać bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi znanym ze smartfonów.

Artykuł powstał we współpracy z Oclean.

