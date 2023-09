Są głośne i to się nie zmieni. Odkurzacze muszą hałasować

Jak bardzo byśmy się nie starali, automatyczne odkurzacze, które na co dzień pozwalają nam zapomnieć o konieczności ręcznego odkurzania, zawsze będą głośne. Tego zdania jest sam dyrektor generalny firmy iRobot Colin Angle.

W trakcie prezentacji prasowej najnowszych urządzeń iRobota z serii Roomba, Colin Angle zapytany o kwestię głośności robotów automatycznych, zwrócił uwagę na istotną wadę tych sprzętów. Jak daleko rozwój technologii by nie poszedł, całkowite wyciszenie odkurzaczy jest właściwie niemożliwe.

Odkurzacze automatyczne muszą być głośne

“Roboty odkurzające nigdy nie będą całkowicie ciche, dopóki te mają nie tylko mopować, ale też odkurzać” – skomentował Colin Angle, zwracając uwagę na niemożliwą do wyeliminowania wadę, z której obecnością godzi się każdy decydujący się na zakup tego typu urządzenia.

Z czego więc wynika to, o czym mówił dyrektor generalny iRobot? Właściwie jest to dość banalne. Choć dzisiejsza technologia pozwala wytwarzać materiały niemal doskonale izolujące źródło hałasu od otoczenia, to największą przeszkodą do ich stosowania w przypadku robotów odkurzających może stanowić generowanie dodatkowej wagi urządzenia.

Bezszelestny robot w istocie nie jest trudnym do wyprodukowania narzędziem. Problemem jednak jest to, że wówczas byłby on przeznaczony tylko do mopowania. Wynika to z faktu, że szczotki mopujące w wielofunkcyjnych odkurzaczach sprzątających nie muszą generować żadnej siły ssącej. Ich rolą jest przetarcie podłogi mokrym materiałem. Natomiast funkcja pochłaniania zanieczyszczeń z podłóg – a więc odkurzanie – wiąże się z koniecznością zastosowania wystarczająco dużej energii, która tę siłę ssącą może wytworzyć.

Naturalnie – fakt, że odkurzacze sprzątające są głośne – nie ogranicza się tylko do konkretnych modeli lub marek. Portal The M Vacuums podkreśla, że “wszystkie odkurzacze są głośne” i należy to traktować jako cechę charakterystyczną, której wyeliminowanie bez ograniczenia użyteczności jest niemożliwe.

Głośny odkurzacz. Jak sobie z tym radzić?

Odpowiedź na to pytanie może być właściwie tylko jedna. Najłatwiej jest właściwie przywyknąć do tego, że poruszający się po domu lub mieszkaniu robot sprzątający generuje hałas i nic tego nie zmieni.

Można jednak skorzystać z wygód, jakie oferują producenci tego typu maszyn i zdecydować się na odkurzanie swoich czterech kątów w czasie, kiedy nikogo nie ma w domu. Nad tym, aby to udogodnienie rzeczywiście było udogodnieniem od dawna pracują producenci – jak np. przytoczony wcześniej iRobot.

Mowa tu m.in. o technologii detekcji obiektów na sprzątanym obszarze i automatycznym regulowaniu siły odkurzania. W przypadku Roomby (z systemem iRobot OS 7.0) można mówić o urządzeniach, które “widzą” potencjalnie niebezpieczny obiekt na swojej drodze, mogą go rozpoznać – a następnie ominąć, aby sprzątanie nie zakończyło się przypadkowym rozprowadzeniem dużych zabrudzeń po mieszkaniu.