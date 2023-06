Unitra, polska marka sprzętów audio, zostanie reaktywowana. O takich planach poinformował Michał Kiciński, współzałożyciel CD Projekt.

Unitra, kultowa marka z czasów PRL-u, wraca na rynek dzięki współzałożycielowi i udziałowcowi CD Projekt Michałowi Kicińskiemu. Pierwsze urządzenia mają trafić do sprzedaży już tej jesieni.

Polska marka sprzętów audio nie wytrzymała zmiany systemowej i walki z zagranicznymi producentami, co doprowadziło do jej upadku. Michał Kiciński chce przywrócić ją do życia. Pierwszy prototyp wieży Unitra ZM1006 zaprezentowano na targach Audio Video Show w Warszawie w 2022 roku.

Unitra – jakość to podstawa

Michał Kiciński zapewnia, że sprzęty marki Unitra będą wysokiej jakości. Wyróżni je lokala produkcja, trwałość i łatwość w dokonaniu ewentualnej naprawy. Produkcja ma znajdować się w Warszawie, na Ursusie. Przez ostatnie 24 miesiące zespół badawczo-rozwojowy składający się z około 20 osób intensywnie pracuje nad przywróceniem Unitry do życia. W ciągu tego czasu skoncentrowali się na opracowaniu kompleksowej linii produktów audio, której premiera planowana jest na czerwiec. Klienci będą mieli okazję zobaczyć te produkty na sklepowych półkach pod koniec października.

– Wizją Unitry jest popularyzacja urządzeń audio HI-FI jako odpowiedź na przebodźcowanie wszechobecną, natarczywą technologią. Wierzymy, że współczesny świat potrzebuje czegoś trwalszego niż zalew szybko psującej się, nienaprawialnej elektroniki. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę wysokiej jakości urządzeń audio, z których Unitra słynęła, a w szczególności złotej ery dźwięku i urządzeń HI-FI z lat 70., kiedy w Europie produkowaliśmy wysokiej jakości urządzenia, często działające do dziś – powiedział Daniel Kostrzewa, Head of Business i członek Zarządu Unitry.

Wcześniej też próbowano

Próba przywrócenia Unitry do życia, która będzie miała miejsce wkrótce, nie jest pierwszym podejściem w tym zakresie. Wcześniejsza próba miała miejsce w 2014 roku, jednak zakończyła się niepowodzeniem. Tym razem projektem zajmują się Adrian Krupowicz i Daniel Kostrzewa, a Michał Kiciński pełni rolę strategicznego inwestora. Warto wspomnieć, że Michał Kiciński jest także współzałożycielem CD Projekt i twórcą marki Mudity, która miała ambitne cele stworzenia minimalistycznego telefonu o nazwie Pure. Niestety, te plany zakończyły się wielkim fiaskiem.

źródło: materiały prasowe