Ubiegły rok był najgorętszy w historii pomiarów temepratury, a prognozy wskazują na dalsze pogarszanie klimatu. Duża w tym rola samego człowieka, ale największe zanieczyszczenia emitują konkretne firmy – według najnowszych badań, 57 firm odpowiada za 80 proc. emisji CO2.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), lato 2023 roku zapisało się w historii jako najgorętsze od początku prowadzenia pomiarów. Konsekwencje zmian klimatu widać gołym okiem. Niestety, wiele wskazuje, że będzie jeszcze gorzej.

57 firm odpowiada za 80% emisji CO2

Emisja CO2 (dwutlenku węgla) ma znaczący wpływ na klimat Ziemi, będąc jednym z głównych czynników prowadzących do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, co oznacza, że przyczynia się do efektu cieplarnianego – naturalnego procesu, który umożliwia życie na Ziemi poprzez utrzymanie odpowiedniej temperatury na jej powierzchni. Jednak nadmierna emisja CO2 spowodowana działalnością człowieka znacznie wzmacnia ten efekt, prowadząc do wielu negatywnych skutków dla środowiska i życia na Ziemi.

Nadmierna emisja CO2 powoduje globalne ocieplenie, co przekłada się na topienie lodowców i wzrost poziomu morza. Zmiany w rozkładzie temperatury i ciśnienia atmosferycznego mogą prowadzić do zmian w ekosystemach, ekstremalnych zjawisk pogodowych, a do tego wpływać na bezpieczeństwo żywnościowe.

W 2013 r. The Climate Accountability Institute uruchomił program Carbon Majors, który miał na celu zbadanie wpływu producentów paliw kopalnych i cementu na klimat i pociągniecie ich do odpowiedzialności. Wnioski mogą być zaskakujące - według raportu Carbon Majors Database, zaledwie 57 firm było odpowiedzialnych za 80 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla w latach 2016–2022.

Według raportu, największa emisja dwutlenku węgla jest związana wydobywaniem paliw kopalnych zawierających węglowodory: węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. W mniejszym stopniu dotyczy cementu. Na szczycie listy znajdziemy chiński przemysł węglowy (25,79 proc.), ale też konkretne firmy: Saudi Aramco (4,84 proc.), rosyjski Gazprom (3,26 proc.) i Coal India (3,01 proc.). Zachęcamy jednak do zapoznania się z pełnym raportem, gdzie znajdziecie pełną listę firm.

Prognozy są niepokojące

Wpływ dwutlenku węgla na nasz klimat jest oczywisty. Mimo światowych starań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz rozwijania projektów opartych na energii odnawialnej, poziom emisji wciąż wzrasta, osiągając coraz wyższe wartości. Jak widać, duży wpływ na zmiany klimatu mają konkretne firmy.

"Firmy te osiągnęły miliardowe zyski, jednocześnie zaprzeczając istnieniu problemu oraz opóźniając i utrudniając politykę klimatyczną. Wydają miliony na kampanie reklamowe dotyczące bycia częścią zrównoważonego rozwiązania, jednocześnie nadal inwestując w wydobycie paliw kopalnych. Wyniki te podkreślają, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy, aby nasze rządy przeciwstawiły się tym firmom i potrzebujemy nowej współpracy międzynarodowej poprzez Traktat o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, aby zakończyć ekspansję paliw kopalnych i zapewnić prawdziwie sprawiedliwą transformację" - powiedziała w oświadczeniu Tzeporah Berman, dyrektor ds. programów międzynarodowych w Stand.earth i przewodnicząca Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty.

Źródło: Engadget, Carbon Majors Database, foto: Adobe Stock