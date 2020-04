Wreszcie możemy zobaczyć fragmenty rozgrywki z Old World. Gameplay stanowi kolejny dowód na to, że na naszych oczach rodzi się poważny konkurent dla serii Civilization.

Podstawy rozgrywki w Old World są bardzo podobne do tych, jakie znamy z Civilization, ale każdy, kto grał w Cywilizację szybko zauważy pewne różnice. Autorzy z ekipy Mohawk Games postarali się bowiem o to, by wpuścić trochę świeżego powietrza do gatunku, zamienić historię nacji w historię dynastii i dać więcej swobody przy podejmowaniu decyzji. Do tej pory mieliśmy tylko zapowiedzi, a teraz wreszcie możemy zerknąć na to, jak się to prezentuje w akcji. Jeśli masz dziesięć minut, to obejrzyj koniecznie!

Zobacz gameplay Old World – nowej strategii w stylu Civilization:

W Old World, nad którym czuwa Soren Johnson – główny projektant genialnej, czwartej Cywilizacji, na tronie zasiadają kolejni władcy, którzy muszą udowodnić, że zasługują na to, by stać na czele kraju. Każdy ma swoją ambicję, a celem jest jej spełnienie. To klucz do zwycięstwa, a narzędziami są między innymi: walka, budowanie, dyplomacja, handel i rozwój technologiczny.

Kiedy zagramy w Old World? To zależy, czy interesują nas testy

Jeżeli nie chcesz czekać na pełną wersję, lecz jak najszybciej sprawdzić Old World w akcji, to wiedz, że już 5 maja gra trafi do programu wczesnego dostępu na platformie Epic Games Store. Jeśli to coś dla ciebie, to musisz liczyć z wydatkiem rzędu 139 złotych. Możesz też oczywiście zaczekać, ale na razie nie wiadomo jak długie będzie to czekanie. Dodajmy dla ścisłości, że gra zmierza wyłącznie na pecety.

Źródło: Rock Paper Shotgun, IGN

