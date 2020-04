Gra XCOM: Chimera Squad oficjalnie debiutuje dziś na rynku. Podobnie jak zaskakująca była jej zapowiedź, taka też jest jej jakość – naprawdę dobra.

Dziś premiera gry XCOM: Chimera Squad – tylko na PC

Jak możecie przeczytać w naszej recenzji gry XCOM: Chimera Squad, jest to bardzo udany eksperyment. Kreskówkowa estetyka i równie barwne postacie, ciekawa historia przecinana filmowymi akcjami oraz dobrze pomyślana rozgrywka, w której taktyka wciąż jest kluczowa, ale która pozwala podejść do zabawy nieco bardziej na luzie to kluczowe cechy tej produkcji. Zerknijcie na poniższy zwiastun, a dowiecie się więcej na jej temat:

Recenzenci nie szczędzą pochwał. Sprawdź oceny gry XCOM: Chimera Squad

Zapowiedź gry XCOM: Chimera Squad była niespodziewana i zaskakująco dobra jest też sama produkcja. Jeśli już recenzenci wypowiadają się o niej, to niemal wyłącznie pozytywnie. Chwalą właściwie każdy jej aspekt: od uzależniającej rozgrywki, po przyjemną dla oka oprawę wizualną. Doceniają pomysłowość twórców i fakt, że zaserwowali nam coś zupełnie nowego, choć utrzymanego w XCOM-owym światku.

Poniżej możecie zobaczyć niektóre spośród pierwszych ocen – jak widzicie, dominują wśród nich ósemki

Benchmark – 8,6/10

CGMagazine – 8,5/10

Comicbook – 8,0/10

DarkStation – 7,0/10

Destructoid – 7,5/10

DualShockers – 8,0/10

EveryEye – 7,5/10

Game Informer – 8,0/10

Gamersky – 7,8/10

GamesRadar+ – 8,0/10

GameStar – 8,2/10

Gaming Nexus – 8,5/10

God is a Geek – 7,5/10

Guardian – 8,0/10

IGN – 7,0/10

Metro GameCentral – 8,0/10

Multiplayer – 8,0/10

PC Gamer – 7,2/10

PC Games – 7,0/10

PCGamesN – 8,0/10

Player 2 – 10,0/10

Press Start – 7,5/10

Screen Rant – 9,0/10

Shacknews – 8,0/10

USgamer – 7,0/10

Vandal – 8,0/10

VG247 – 8,0/10

Wccftech – 8,5/10

Worth Playing – 8,5/10

Pospiesz się, to kupisz XCOM: Chimera Squad taniej o połowę

Jeśli to wszystko brzmi dla was przekonująco, to dobrze zrobicie, jeśli pospiszycie się z decyzją o zakupie. Tylko do 1 maja na Steamie nowy XCOM jest dostępny za połowę ceny, czyli za 44,95 zł. A jeśli nie mieliście dotąd okazji zagrać w XCOM 2 i chcecie nadrobić zaległości, to również zajrzyjcie na Steama, bo w tym samym terminie możecie bawić się przy tym tytule zupełnie za darmo!

Źródło: Metacritic, Dark Side of Gaming, informacja własna

