Olympus zgodnie z zapowiedziami wprowadza nowe produkty do portfolio. To najprostszy w serii bezlusterkowiec OM-D oraz fajny superteleobiektyw 100-400 mm, który uczyni z nie tylko z tego aparatu dalekowidza

Tak jak już pisaliśmy, plotki o końcu Olympusa, były mocno przesadzone. Olympus Imaging co prawda został przejęty przez Japan Partners, ale to nie wpłynęło na plany wydawnicze. Warto też zauważyć, że produkty już nie będą oficjalnie poprzedzane nazwą Olympus. Dlatego prezentujemy wam nowy OM-D E-M10 Mark IV, czyli prosty bezlusterkowiec stylizowany na lustrzankę (aparat ma wizjer elektroniczny), który nie będzie od nas wiele wymagać.

Co kryje się w powyższym stwierdzeniu? Otóż OM-D E-M10 Mark IV jest aparatem niewielkim (to system Micro Cztery Trzecie), lekkim (z obiektywem M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ waży 476 gramów). Jest to jednocześnie aparat, który pozwala na sporą kreatywność użytkownika, a to wszystko razem czyni z OM-D E-M10 Mark IV atrakcyjną propozycję dla osób, które sporo się przemieszczają, a zarazem nie chcą „męczyć się” transportowaniem jak i „użytkowaniem” aparatu.

Najważniejsze zmiany w OM-D E-M10 Mark IV

Dla mobilnych osób dobry aparat to nie tylko taki, który robi dobre zdjęcia, ale też aparat wygodny w użyciu. Sensory Micro Cztery Trzecie, choć odstające rozmiarem i możliwościami od większych układów, wciąż zapewniają bardzo satysfakcjonującą jakość obrazu. Ta w OM-D E-M10 Mark IV może ulec poprawie, gdyż w aparacie znalazł się nowy 20 Mpix sensor Live MOS 4/3" oraz procesor TruePic VIII. Poprawie uległ również autofokus w trybie ciągłym, który ma teraz być precyzyjniejszy i mniej „humorzasty”.

To z perspektywy technicznej najistotniejsze zmiany, ale są też takie, które wpływają na ergonomię. Dostaliśmy funkcję ładowania przez port microUSB oraz odchylany całkowicie w dół ekranik podglądu. Olympus twierdzi, że to ukłon w stronę miłośników selfie, ale sądzę, że docenią to także inni fotografujący.

Specyfikacja OM-D E-M10 Mark IV i porównanie z poprzednikiem

OM-D E-M10 Mark IV OM-D E-M10 Mark III Sensor sensor Live MOS 4/3 / 21,8 Mpix

efektywnie 20,3 Mpix sensor Live MOS 4/3 / 17,2 Mpix

efektywnie 16,1 Mpix Procesor obrazu TruePic VIII TruePic VIII Stabilizacja 5-osiowa wbudowana

skuteczność 4,5 EV 5-osiowa wbudowana

skuteczność 4 EV Rozdzielczość / format zdjęć 5184 x 3888 pikseli 4608 x 3456 RAW / JPEG, MPO RAW / JPEG, MPO Rozdzielczość / format wideo 4K/30p, 25p, 24p

1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p 4K/30p, 25p

1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p MOV (MPEG-4 AVC/H.264) MOV (MPEG-4 AVC/H.264) Mocowanie obiektywu Micro 4/3 Micro 4/3 Układ AF detekcja kontrastu / 121 punktów detekcja kontrastu / 121 punktów Pomiar światła TTL / 324 strefy

zakres -2 do 20 EV TTL / 324 strefy

zakres -2 do 20 EV Czas ekspozycji 60 - 1/4000s, Bulb

elektroniczna od 1/16000 s 60 - 1/4000s, Bulb

elektroniczna od 1/16000 s Czułość ISO 100 - 25600 200 - 25600

rozszerzane do 100 - 25600 Tryb seryjny 15 kl/s (AF-S) / 6,3 kl/s (AF-C) 8,6 kl/s Wizjer elektroniczny 0,62x powiększenie 0,62x powiększenie 2,36 miliona punktów 2,36 miliona punktów Ekran podglądu 3 cala / LCD / dotykowy

1,04 miliona punktów / uchylny o 180 stopni w dół, 80 stopni w górę 3 cala / LCD / dotykowy

1,04 miliona punktów / uchylny Lampa błyskowa wbudowana, stopka zewnętrznej wbudowana, stopka zewnętrznej Złącza micro USB / HDMI typu D micro USB / HDMI typu D Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 4.2 Wi-Fi 2,4 GHz Pamięć jeden slot na karty pamięci jeden slot na karty pamięci SD/SDHC/SDXC z UHS-II SD/SDHC/SDXC z UHS-II Akumulator / wydajność BLS-50, ładowanie USB BLS-50 wydajność 360 zdjęć wydajność 330 zdjęć Wymiary / waga 122 x 84 x 49 mm

383 gramów z aku i kartą 122 x 84 x 50 mm

410 gramów z aku i kartą Materiał korpusu plastik konstrukcyjny -

Dostępność, cena i porównanie z konkurencją

Już za kilka dni, aparat jak i obiektyw, powinny być dostępne w sprzedaży. Cena OM-D E-M10 Mark IV ustalona została na 3199 złotych. To sporo w porównaniu z poprzednikiem, który zdążył w sklepach stanieć już nawet do około 2100 złotych i to z podstawowym obiektywem 14-42 mm. W tej samej cenie co nowy aparat dostaniemy dziś także wyżej pozycjonowany OM-D E-M5 Mark II z obiektywem 14-150 mm.

Konkurencja w tym segmencie cenowym ma na przykład Canona EOS M50 i Nikona Z50, które są odpowiednio trochę tańsze i droższe od OM-D E-M10 Mark IV. Z kolei Fujiflm ma ciekawą opcję na model X-T200, z obiektywem 15-45 mm(w porównaniu z Olympusem to trochę szersze pole widzenia, bo tu mamy sensor APS-C).



Teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS, stosując telekonwertery można zwiększyć jego ogniskową nawet do 800 mm, co w systemie Mikro Cztery Trzecie daje pole widzenia odpowiadające obiektywowi 1600 mm

Wybór będzie ciężki, a tym co może zadecydować na korzyść Olympusa, będzie poręczność całego zestawu. Nawet jeśli zdecydujemy się do korpusu podłączyć nowy obiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS, który w tym przypadku zapewnia pole widzenia odpowiadające 200-800 mm. To parametry świetnie nadające się do podglądania ptaków. Oczywiście taka lekka przyjemność, będzie trochę kosztować, w tym przypadku 5790 złotych.

