Nikon wzbogacił swoją rodzinę bezlusterkowców Nikon Z o kolejny model. Tym razem Nikon Z 5 to najniżej pozycjonowany pełnoklatkowy bezlusterkowiec tej marki. Skierowany do osób, które chcą rozpocząć przygodę z pełną klatką.

Piątka nie zawsze znaczy to samo. Nikon Z 5 to aparat z niższej pełnoklatkowej półki, w przeciwieństwie do niedawno zaprezentowanego Canona EOS R5, który u konkurenta jest obecnie topowym modelem. Jednak ta niższość nie oznacza, że użytkownicy dostaną do rąk sprzęt prosty, ani tym bardziej tani. Standardowy zestaw Nikon Z 5 w połączeniu z obiektywem 24-50 mm f/4-6,3 to koszt, aż 8499 złotych. Z adapterem FTZ dla obiektywów lustrzankowych cena jest jeszcze wyższa i wynosi 9099 złotych.





Całkiem sporo jak na wejście, ale to wejście w pełną klatkę, a nie sam system bezlusterkowy, bo tutaj Nikon ma do zaoferowania świetny i dużo tańszy Nikon Z 50 z sensorem APS-C.

Takie aparaty jak Nikon Z 5, zainteresują sporo użytkowników niepełnoklatkowych lustrzanek

Premiera Nikon Z 5 pokazuje, że również ten producent widzi w bezlusterkowcach przyszłość fotografii cyfrowej. I zakłada, że znajdą się osoby, które dotychczas fotografowały aparatem z sensorem APS-C, a teraz chcą zasmakować pełnej klatki. Nikon Z 5 ma być też łakomym kąskiem dla dotychczasowych zwolenników lustrzanek, którzy zamiast pełnoklatkowego Nikona D760 czy jego poprzedników, chcą czegoś bez lustra.



Obecna i planowana oferta bezlusterkowców Nikon Z

Korzyści jakie daje bezlusterkowiec są niezaprzeczalne, a dzięki rozwiniętej dobrze już technologii wizjerów elektronicznych trudno narzekać na ten element wyposażenia aparatu. Bezlusterkowce dają poznać się jako aparaty ze świetnie dopracowanym systemem hybrydowego AF, który w rękach mniej doświadczonego użytkownika będzie wygodniejszy niż system lustrzankowy, a z kolei zaawansowanemu fotografowi pozwoli na dużą kreatywność.

Nikon Z 5 czyli taki Nikon Z 50 z pełną klatką

Nikon Z 5 pod wieloma względami jest aparatem podobnym do Nikona Z 6, ale też nie identycznym. Pod względem ergonomii górnego panelu bliżej mu do Nikona Z 50, który też nie ma dodatkowego wyświetlacza. Wewnętrznie to bardziej zaawansowana konstrukcja, nawet bardziej niż Z6 i Z7, jeśli o tym ma świadczyć zastosowanie podwójnego slotu na karty pamięci. Jak widać pojedyncze sloty były błędami młodości pełnoklatkowych bezlusterkowców, które w kolejnych modelach będą eliminowane.

Sercem Nikon Z 5 jest sensor pełnoklatkowy o rozdzielczości 24,5 Mpix wspomagany przez procesor Expeed 6. Obudowa wciąż jest solidna jak w wyżej pozycjonowanych bezlusterkowcach , ale w niektórych miejscach Nikon zrezygnował ze stopu magnezowego na rzecz elementów z poliwęglanu.

Dla fotografującego najważniejszy będzie wspomniany wizjer OLED, który ma rozdzielczość 3,69 miliona punktów. Dotykowy ekran podglądu ma 3,2 cala przekątnej i rozdzielczość 1040 tysięcy punktów. Jest to ekran odchylany, szkoda, że nie uchylno-obrotowy. Na szczęście na tylnej ściance znajdziemy tu podobnie jak w wyżej pozycjonowanych aparatach dżojstik.

Zasilanie Nikona Z 5 jest realizowane podobnie jak w innych pełnoklatkowych bezlusterkowcach, ale oprócz akumulatora EN-EL15 aparat współpracuje z wariantem EN-EL15C. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na ładowanie i jednoczesne zasilanie aparatu, co przyda się przy dłuższych sesjach, w których moc pojedynczej baterii jest niewystarczająca.

Specyfikacja Nikon Z 5 w porównaniu z Canon EOS RP

Nikon Z 5 Canon EOS RP Sensor pełna klatka / 24,5 Mpix

efektywnie 24,2 Mpix pełna klatka / 26,2 Mpix

efektywnie 26 Mpix Procesor obrazu EXPEED 6 DIGIC 8 Stabilizacja 5-osiowa wbudowana tylko w obiektywie Rozdzielczość / format zdjęć 6016 x 4016 pikseli 6240 x 4160 pikseli RAW (14-bit) / JPEG RAW (14-bit) / JPEG Rozdzielczość / format wideo 4K/30p, 24p

1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p 4K/24p

1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p przycięcie kadru x1,7 Mocowanie obiektywu Nikon Z / dostępne adaptery F Canon RF / dostępne adaptery EF Układ AF hybrydowy / 273 pola

zakres od -3 do 17 EV Dual Pixel CMOS AF / 4779 punktów

zakres od -5 do 18 EV Pomiar światła zakres od -3 do 17 EV zakres od -3 do 20 EV Czas ekspozycji 30 - 1/8000s, Bulb 30 - 1/4000s, Bulb Czułość ISO 100 - 51200

rozszerzane do 50 - 102400 100 - 40000

rozszerzane do 50 - 102400 Tryb seryjny 4,5 kl/s 4 kl/s Wizjer elektroniczny 0,5 cala / OLED / 0,8x powiększenie 0,39 cala / OLED / 0,7x powiększenie 3,69 miliona punktów 2,36 miliona punktów Ekran podglądu 3,2 cala / LCD / dotykowy

1,04 miliona punktów / uchylny 3 cale / LCD / dotykowy

1,04 miliona punktów / uchylno-obrotowy Lampa błyskowa stopka lampy zewnętrznej i-TTL

synchronizacja 1/200s stopka lampy zewnętrznej E-TTL II

synchronizacja 1/180s Złącza USB typu C / HDMI typu C / mikrofonowe / słuchawkowe / synchronizacja USB typu C / HDMI typu C Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 4.2 Wi-Fi 2,4 GHz Pamięć dwa sloty na karty pamięci jeden slot na karty pamięci SD/SDHC/SDXC z UHS-II SD/SDHC/SDXC z UHS-II Akumulator / wydajność EN-EL15C / EN-EL15

ładowanie USB, zasilanie przez USB LP-E17 wydajność 470 zdjęć / 390 z wizjerem wydajność 250 zdjęć / 250 z wizjerem Wymiary / waga 134 x 101 x 70 mm

675 gramów z aku i kartą 133 x 85 x 70 mm

485 gramów z aku i kartą Materiał korpusu magnezowe z elementami z poliwęglanu magnezowe z elementami z poliwęglanu

Czy będzie to konkurencja dla Canona EOS RP?

Canon nie ma w swojej ofercie bezlusterkowców APS-C, za to ma już od dawna pełną klatkę dla początkujących użytkowników. Oferującą podobne doświadczenie z użytkowania co Nikon Z 5, ale tez dostępną w znacznie niższej cenie. Zestaw Canon EOS RP z obiektywem 24-105 mm to koszt około 6600 złotych, dalece atrakcyjniej niż cena Nikona Z 5 z obiektywem, który ma przecież dużo mniejszy zakres zmiany ogniskowych niż Canon. Są jednak argumenty, które przemawiają na korzyść Nikona.

Nikon Z 5 pomimo zastosowania tej samej rozdzielczości sensora co w Z 6, zastosował inną technikę podświetlenia, co odbije się (niestety na minus) w przypadku fotografowania w słabym oświetleniu. Niemniej, wciąż będzie można od tego aparatu oczekiwać wysokiej jakości obrazu i dużego potencjału dla późniejszej obróbki w komputerze.

Nikon Z 5 kosztuje więcej niż Canon EOS RP, ale ma rzeczy, których konkurentowi brakuje

Przewagą Nikona nad Canonem w tym segmencie jest na pewno podwójny slot na karty pamięci. Dostępność trybu 4K/30p też uznałbym za plus w porównaniu z 4K/24p, ale niestety solidne obcięcie kadru 4K niweczy wszystko. Standardowo dołączany do zestawu obiektyw zamienia się w 40-85mm, co raczej nie ucieszy filmujących. Szczególnie, że nie jest to zbyt jasne szkło, a funkcje wideo Nikona Z 5 są dość skąpe. To mimo wszystko, podobnie jak Canon EOS RP, aparat przede wszystkim dla fotografujących.

Canon EOS RP mógłby z Nikonem Z 5 powalczyć w kategorii podręczności, bo jest dużo lżejszym aparatem, ale sporo tracimy pod innymi względami. Nikon ma wbudowaną pięcioosiową stabilizację obrazu w korpusie, czego nie ma Canon. Na dodatek wydajność akumulatora Canona jest prawie dwa razy niższa (przy wykorzystaniu ekranu LCD) niż w Nikonie.

Nikon Z 5 to aparat dla…

Nikon Z 5 ma szansę zyskać uwagę osób, które będą przesiadać się na pełną klatkę. Mimo wszystko prawdopodobnie będą to przede wszystkim osoby, które wcześniej korzystały z amatorskich lustrzanek Nikon lub dotarły do granic możliwości Nikona Z 50. A także te osoby, którym na wbudowanej w korpus stabilizacji obrazu czy podwójnym slocie na karty pamięci zależy bardziej niż na systemie. Bo cenowo Nikon Z 5 to inwestycja porównywalna obecnie z Canonem EOS R, który jak wiemy nie ma wbudowanej stabilizacji.

