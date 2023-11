Wiele wskazuje na to, że globalna premiera smartfona OnePlus 12 odbędzie się już w styczniu. Z informacji pojawiających się na temat specyfikacji tego modelu wynika, że będzie wyróżniał się ekranem o nieprzeciętnej jasności.

Firma OnePlus wkraczała na rynek z telefonami przedstawianymi jako "pogromcy flagowców". Z czasem blask ich wydajności oraz szybkości działania zdawał się słabnąć, ale ostatnio znów jest większy. OnePlus 11 okazał się świetnym telefonem, ale zbliżamy się już do premiery modelu OnePlus 12.

Prawdopodobna data globalenj premiery OnePlus 12

Branżowi informatorzy są zdania, że OnePlus 12 zostanie oficjalnie zaprezentowany w wariancie globalnym już na początku stycznia.

Co ważne, mówią o „serii OnePlus 12”, co wyraźnie sugeruje, że światło dzienne ujrzą przynajmniej dwie nowe propozycje tego chińskiego producenta. W tym momencie nie jest jednak pewne, czy będą to flagowe smartfony OnePlus 12 i OnePlus 12 Pro czy może OnePlus 12 i niżej pozycjonowany telefon OnePlus 12R.

rozwiń

OnePlus 12 z ekranem o jasności do 3000 nitów

Oczekuje się, że OnePlus 12 będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,82 cala. Producent znów powinien postawić na panel wykonany w technologii LTPO, ale prawdopodobnie od firmy BOE (a nie Samsung). Istotną cechą ma być w tym elemencie specyfikacji nie tylko wysoka rozdzielczość 2K, ale również nieprzeciętna jasność szczytowa. Niektóre źródła sugerują 2600 nitów, inne aż 3000 nitów.

rozwiń

Już wcześniej do sieci trafiły zapisy z popularnych programów testujących wydajność urządzeń mobilnych, z których wynika, że OnePlus 12 otrzyma najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz 12 GB RAM (w bazowej wersji).

Specyfikacja nowego pogromcy flagowców firmy OnePlus powinna obejmować również potrójny aparat główny z obiektywami szerokokątnym z czujnikiem Sony Lytia, teleobiektywem z 3-krotnym zoomem optycznym i ultraszerokokątnym 48 Mpix oraz baterię obsługującą ładowanie przewodowe 100W i bezprzewodowe 50W.

Zdjęcie otwierające prezentuje OnePlus Open