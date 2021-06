Wedle zapowiedzi producenta, OnePlus Nord CE 5G ma wszystko, czego można oczekiwać od smartfona ze średniej półki cenowej. Czy faktycznie? Pora na pierwszą, wstępną weryfikację.

Najlepszy w swojej klasie. Taki ma być OnePlus Nord CE 5G

Nie będzie szczególną przesadą stwierdzenie, iż OnePlus to producent cieszący się całkiem dobrą opinią. Wiele osób zastanawiając się, jaki dobry chiński telefon kupić ostatecznie stawia właśnie na jego propozycje. Można tu jednak dodać, że tyczy się to przede wszystkim topowych modeli, bo z tymi ze średniej i niższej półki bywało i bywa nieco gorzej. Na początku swojej działalności OnePlus w ogóle nie interesował się takimi konstrukcjami, co bardziej wyrozumiali mogą więc sugerować, że wszystkiego trzeba się nauczyć. I może faktycznie widzimy tutaj, że OnePlus wyciągnął wnioski odnośnie tego, co i za ile powinien mieć do zaoferowania smartfon za około 1500 złotych?

Zeszłoroczny OnePlus Nord okazał się sukcesem (nie tylko, ale np. z powodu najwyższej sprzedaży w pierwszym dniu dostępności w całej historii firmy). Określenie „więcej znaczy lepiej” określane jest przy okazji dzisiejszej premiery jako przestarzałe. OnePlus chce dać użytkownikom więcej, ale tylko wtedy i tak, gdy ma to sens.

„OnePlusNord CE 5G to kolejny krok w realizowaniu naszej obietnicy, by dzielić się ze światem naszą niezawodną technologią. Siła hasła Never Settle (Nigdy nie osiadaj na laurach) napędza nas, aby zapewnić lepsze wrażenia w porównaniu z tym, co jest dostępne w każdym segmencie cenowym. Nord CE to najnowsze urządzenie z linii produktów OnePlus Nord, który zapewnia wspaniałe doświadczenia, w jakości OnePlus, którą pokochali użytkownicy.” - Pete Lau, założyciel i dyrektor generalny OnePlus

Najcieńsza konstrukcja od czasu OnePlus 6T

I chociaż mówimy o kontynuowaniu wizji z wspomnianego OnePlus Nord, jednocześnie producent serwuje mały powrót do przeszłości. OnePlus Nord CE 5G ma być smukły i elegancki. Do tego stopnia, że jest to najcieńsza konstrukcja od czasu OnePlus 6T, mierzy 7.9 mm grubości przy wadze 170 g. I tu od razu mamy podkreślenie, iż mimo tego powraca złącze słuchawkowe, którego nie OnePlus Nord nie zaoferował.

Kluczowe ma być tu jednak to, co wielu najbardziej ceni - szybkie i płynne działanie. Jest na to spora szansa, nie tylko z racji znanego z dobrej optymalizacji OxygenOS. Nowy smartfon został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 750G 5G z Adreno 619, nikomu nie powinno zabraknąć też zasobów pamięci RAM. Wedle obietnic, można mówić tutaj o 20% większej mocy procesora i 10% większej mocy GPU w porównaniu do poprzednika.

Wyświetlacz nie zaskakuje i dobrze, bo mowa o panelu AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 90Hz. Najważniejsze punkty specyfikacji obejmują tu również baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 30W oraz potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z obiektywu głównego 64 Mpix z przysłoną f/1,79, obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix oraz czujnika głębi 2 Mpix. Można liczyć na tryb Nightscape znany z innych propozycji tego producenta. Nie sposób nie wspomnieć tu również o szerokim zapleczu komunikacyjnym, które jak sugeruje nazwa obejmuje między innymi moduł do obsługi sieci 5G.

Specyfikacja OnePlus Nord CE 5G w szczegółach

Android 11 z OxygenOS 11

ekran AMOLED 6.43 cala, 2400 x 1080 pikseli, 90Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 750G 5G, Adreno 619

8 GB / 12 GB pamięci RAM LPDDR4X

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS2.1

kamera główna 64 Mpix, f/1.79, + 8 Mpix, f/2.25, 119˚ + 2 Mpix, f/2.4

kamera przednia 16 Mpix

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, dual SIM

bateria 4500 mAh, szybkie ładowanie Warp Charge 30T

wymiary 159.2 x 73.5 x 7.9 mm

waga 170 g

Ceny i dostępność OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE 5G będzie oferowany w trzech wersjach kolorystycznych - Blue Void, Charcoal Ink oraz Silver Ray. Już dziś rozpoczyna się przedsprzedaż, która potrwa do 12 czerwca. Decydując się na to można oczekiwać wczesnej dostawy, od 14 czerwca. Regularna sprzedaż smartfona wystartuje natomiast 21 czerwca.

Wariant 8 GB RAM + 128 GB został wyceniony na 1499 złotych. Bardziej wymagający mogą zdecydować się na wariant 12 GB RAM + 256 GB, za który trzeba zapłacić 1799 złotych.

Co sądzicie o OnePlus Nord CE 5G? Na papierze smartfon zapowiada się naprawdę dobrze. Więcej można będzie powiedzieć o nim po testach, które zamierzamy dla Was przeprowadzić.

Źródło: OnePlus