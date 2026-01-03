Długopis z ChatGPT. Nowe wieści o tajemniczym projekcie OpenAI

Nie jest tajemnicą, że OpenAI pracuje nad swoim pierwszym urządzeniem, które ma stanowić uzupełnienie dla smartfonów i laptopów. Co na jego temat wiadomo już teraz?

Chiński bloger Smart Pikachu twierdzi, że jeden z testowanych prototypów ma formę długopisu. Spekuluje się, że urządzenie mogłoby automatycznie transkrybować odręczne notatki i przesyłać je do ChatGPT.

Ze wcześniejszych doniesień wynika, że urządzenie będzie "świadome otoczenia", więc najpewniej zostanie uzbrojone także w aparat, mikrofon oraz głośnik do głosowej komunikacji ze sztuczną inteligencją.

Szef OpenAI, Sam Altman, wypowiada się na temat tajemniczego projektu bardzo lakonicznie, ale nie ukrywa, że firma celuje w prostotę. W listopadzie porównał korzystanie ze smartfonu do spaceru po Times Square, podczas gdy nadchodzące urządzenie ma być wolne od rozpraszaczy. Wcześniej miliarder miał wyrazić nadzieję, że bariera 100 mln sprzedanych egzemplarzy zostanie przekroczona "szybciej niż jakakolwiek firma kiedykolwiek dostarczyła 100 milionów czegoś nowego".

Za projekt odpowiada startup io, założony przez byłego projektanta Apple’a - Jony’ego Ive’a - i wchłonięty przez OpenAI w 2025 roku. Według aktualnych planów, urządzenie ma trafić na rynek do 2027 roku, czyli potencjalnie nawet rok później niż pierwotnie zakładano.