Twórcy ChataGPT nadrabiają zaległości. Sprawdziłem nowy model AI

Firma OpenAI wprowadziła właśnie nową wersję swojego generatora wideo o nazwie Sora 2. Skok jakościowy z generacji na generację jest astronomiczny.

Pierwszą Sorę testowałem na łamach benchmarka raptem pół roku temu i byłem bardzo zawiedziony efektami. Zdeformowane postaci, przenikające się obiekty i ignorowanie podstawowym praw fizyki było na porządku dziennym.

Konkurencyjny model Google Veo był wówczas w stanie wygenerować znacznie lepszej jakości obraz, a w maju doszła do tego możliwość generowania filmów z pełnym udźwiękowieniem. Sora nie miała do niego startu, ale na szczęście twórcy nie spali.

Generator wideo Sora 2 już jest. Lepsza jakość filmów i dźwięk

OpenAI przekonuje, że Sora 2 jest dla generatorów wideo tym, czym GPT 3.5 był dla chatbotów. W założeniu nowe narzędzie ma być więc już naprawdę użyteczne i przystępne. I faktycznie jest.

Wygenerowałem za pomocą Sory 2 kilka przykładowych filmów i rezultaty są naprawdę dobre. Zgodnie z obietnicą, sztuczna inteligencja przestrzega praw fizyki, a ścieżka audio obejmuje efekty dźwiękowe, muzykę, śpiew czy mowę. Również w języku polskim, choć dialogi wypadają w mojej ocenie najbardziej sztucznie, co jest wadą także Google Veo 3.

Generator otrzymał również nową funkcję Cameo, która pozwala dodać do filmu znane postaci, w tym szefa OpenAI czy wybranych influencerów. Funkcja ta została jednak zarezerwowana dla aplikacji Sora 2 na iOS, która w chwili pisania tego tekstu nie jest dostępna w polskim App Storze.

Jak skorzystać z modelu Sora 2?

Oficjalnie Sora 2 dostępna jest póki co tylko w USA i Kanadzie z "intencją szybkiego rozszerzenia o więcej krajów". Ograniczenie to udało mi się łatwo obejść za pomocą darmowego VPN-a wbudowanego w przeglądarkę Opera.

Przed skorzystaniem z narzędzia trzeba zapisać się na listę oczekujących na stronie sora.chatgpt.com lub wprowadzić kod otrzymany od innego użytkownika. Cztery pierwsze osoby mogą skorzystać z naszego kodu 01PE8S, a więcej kodów znajdziecie m.in. w tym wątku na reddicie.

Twórcy ogłosili, że Sora 2 będzie "początkowo" dostępna za darmo z "hojnymi limitami". Użytkownicy płatnego planu ChatGPT Pro wkrótce mają zyskać dostęp do bardziej zaawansowanego modelu Sora 2 Pro.