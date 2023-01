To już oficjalne - Microsoft ogłosił „wieloletnią, wielomiliardową" inwestycję w OpenAI, firmę znaną między z innymi popularnego chatbota ChatGPT.

Microsoft inwestuje w OpenAI miliardy dolarów

O tym, że Google obawia się narzędzia OpenAI - czyli ChatGPT, pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Firma aktualnie intensyfikuje działania, które mają na celu wypuszczenie nowych produktów opartych na technologii sztucznej inteligencji, aby nie dać się wygryźć konkurencji dla swojej wyszukiwarki. Teraz gigant technologiczny może znaleźć więcej powodów do zmartwień i to... co najmniej kilka miliardów.

Nie tak dawno pojawiły się raporty, iż Microsoft chce zainwestować 10 miliardów dolarów w OpenAI. Teraz obie firmy oficjalnie potwierdziły nawiązanie dalszej współpracy. Microsoft na swoim blogu ogłosił, iż dokonuje wielomiliardowej inwestycji w OpenAI, opisując swoją nową umowę jako trzeci etap rozwijającego się partnerstwa. Dokładna kwota nie jest na razie znana.

Jak będzie wyglądać dalsza współpraca OpenAI z Microsoftem?

Prezes i dyrektor generalny firmy Microsoft, Satya Nadella, zapowiedział, jak będzie wyglądać kolejna faza współpracy:

W kolejnej fazie naszego partnerstwa programiści i organizacje z różnych branż uzyskają dostęp do najlepszej infrastruktury sztucznej inteligencji, modeli i łańcucha narzędzi na platformie Azure, aby tworzyć i uruchamiać swoje aplikacje.

W ramach współpracy gigant technologiczny zwiększy inwestycje w rozwój oraz wdrażanie wyspecjalizowanych systemów superkomputerowych, aby przyspieszyć niezależne badania OpenAI nad sztuczną inteligencją. Poza tym Microsoft planuje również rozbudowę wiodącej infrastruktury AI platformy Azure, wdrożenie modeli OpenAI w swoich produktach konsumenckich i korporacyjnych oraz wprowadzenie nowych kategorii doświadczeń cyfrowych.

To nie wszystko, gdyż współpraca z OpenAI umożliwi też Microsoftowi konkurowanie z Google w zakresie komercjalizacji nowych, przełomowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Źródło: blog.microsoft.com