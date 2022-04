OPPO Find X5 Pro trafił wreszcie do polskich sklepów. W sporej cenie 5999 złotych, ale to w końcu tak jakby flagowy model telefonu. By jeszcze bardziej uzasadnić ten wydatek OPPO dla zdecydowanych na jego zakup ma ciekawą ofertę

OPPO na wiosnę uraczyło nas serią Reno 7, która stopniowo będzie pojawiała się w sprzedaży, ale dla wielu fanów tej marki dopiero OPPO Find X5 Pro jest tym na co czekali z niecierpliwością. To flagowiec pełną gębą, telefon, który jest ładny (ma przecież ceramiczną tylną ściankę), jest świetny fotograficznie (jak wskazują dostępne w sieci przykłady, nie tylko podobno), wydajny, nie brakuje mu takich dodatków jak certyfikat IP68 czy superszybkie ładowanie bezprzewodowe, a dostępna w Polsce wersja otrzymała 12 GB RAM i chipset Snapdragon 8 Gen 1.

Są też pewne niedociągnięcia, a w moim odczuciu to przede wszystkim tylko dwukrotny zoom optyczny. Wiele jednak zależy od tego jak wypadła w tym przypadku współpraca OPPO z Hasselbladem i jak zadziała autorski układ NPU, który ma znacząco poprawić zachowanie aparatu w nocy przy wideo 4K. A wiemy, że OPPO i bez tego potrafi robić bardzo dobre zdjęcia i filmy.

Cena OPPO Find X5 Pro jak to bywa w przypadku telefonów tej marki nie jest niska

Jak zawsze, na koniec zachwytów nad specyfikacją, którą możecie poznać na końcu tekstu, do głosu dochodzi cena, w jakiej dany bohater dnia, a być może miesiąca, a nawet roku, będzie dostępny w sklepach.

OPPO znane jest z polityki cenowej, która zakłada, że za komfort trzeba zapłacić, niezależnie od tego jak prezentuje się on w postaci cyferek. Jednak w porównaniu z galopującymi cenami innych flagowych telefonów, cena 5999 złotych za OPPO Find X5 Pro, nie jest przerażająca, choć stanowczo wysoka. I dla wielu konsumentów na pewno zaporowa.

By zachęcić do zakupu OPPO Find X5 Pro powstał zestaw marzeń

OPPO by zachęcić pierwszych klientów do zakupu Find X5 Pro przygotowało ciekawą premierową ofertę promocyjną. W niej dostajemy w zasadzie wymarzony zestaw sprzedażowy. Czyli komplet, o jakim w czasach, gdy niektórzy usuwają ładowarki z kompletu, zwykle możemy pomarzyć. Są w nim:

OPPO Find X5 Pro, który w zestawie ma ładowarkę 80W i etui

ładowarka bezprzewodowa AIRVOOC 50W (ładuje w pionie i poziomie, także poprzez etui o grubości do 2 mm)

słuchawki Bluetooth Enco X (powstały we współpracy z marką Dynaudio)

dwuletnia ochrona ekranu



Słuchawki OPPO Enco X

Te wszystkie dodatki nie zwiększą ceny telefonu jeśli zdecydujecie się na zakup pomiędzy 8 a 28 kwietnia 2022 roku. OPPO ostrzega dodatkowo, że będzie to prawdopodobnie jedyna okazja, by w prosty sposób kupić bezprzewodową ładowarkę AIRVOOC 50W. Nie będzie ona bowiem dostępna w polskiej dystrybucji jako oddzielny produkt po 28 kwietnia 2022 roku.



Ładowarka AIRVOOC 50W

OPPO Find X5 Pro ma być dostępny w sprzedaży sklepowej, ale również jako oferta u operatorów komórkowych. Jeden z nich, Plus, potwierdził dostępność tego telefonu dopisując go do swojego cennika jeszcze przed oficjalną datą premiery.

Specyfikacja OPPO Find X5 Pro, czyli co oferuje ten telefon

OPPO Find X5 Pro trafił do naszego zestawienia najbardziej oczekiwanych telefonów, które publikowaliśmy na początku tego roku. Większość telefonów z tej listy jest już do kupienia.

Specyfikację OPPO Find X5 Pro pewnie już znacie, ale dla porządku przypomnijmy ją sobie.

system: ColorOS 12 (Android 12)

ekran: 6.7 cala, AMOLED LTPO 1B, 120 Hz, 3216 x 1440 pikseli, HDR10+, jasność do 1300 nit

chipset: Snapdragon 8 Gen 1 / Adreno 730

układ NPU (przetwarzanie obrazu): MariSilicon X

chłodzenie: komora parowa plus folia grafenowa

pamięć: 12 GB RAM / 256 GB wbudowanej

aparat przód: 32 Mpix (Sony IMX709), 21 mm, f/2.4, typ 1/2.74 cala

aparat tył główny: 50 Mpix (Sony IMX766), 25 mm, f/1.7, typ 1/1.56 cala

aparat tył ultraszerokokątny: 50 Mpix (Sony IMX766), 15 mm, f/2.2, typ 1/1.56 cala

aparat tył tele: 13 Mpix (Samsung S5K3M5), 52 mm, f/2.4, typ 1/3.4 cala

głośnik: stereo (Dolby Atmos)

czytnik linii papilarnych: w ekranie

łączność bezprzewodowa: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, 5G (SA/NSA)

akumulator: 5000 mAh, mechanizm Battery Health zapewniający pełną sprawność po 1600 cyklach ładowania

ładowanie przewodowe: 80W SuperVOOC (50% w 12 minut), ładowarka w zestawie

ładowanie bezprzewodowe: 50W AIRVOOC (100% w 47 minut)

ładowanie zwrotne: 10W

złącza: USB typu C

waga: 218 g

wymiary: 163,7 x 73,9 x 8,5 mm

materiał: ceramika (tylna ścianka) / aluminium (ramka) / Gorilla Glass Victus + powłoka oleofobowa (przód) / uszczelnienia IP68

