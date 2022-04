W sprzedaży dostępny jest już vivo V23 5G. Smartfon, który wyróżnia się designem, ale wedle producenta również pod kątem specyfikacji nie ma się czego wstydzić.

vivo V23 5G z obudową reagującą na światło

vivo często podkreśla, że smartfony z serii V kładą nacisk na styl. W tym przypadku jest tak samo, aczkolwiek vivo V23 5G może pochwalić się czymś dodatkowym i ciekawym. Jego smukła obudowa ma zmieniającą kolor szklaną powierzchnię (reaguje na światło ultrafioletowe zmianą barw).

Jednocześnie zastosowana została powłoka przeciwodblaskowa odporna na odciski palców, więc cała konstrukcja powinna zachowywać estetyczny wygląd. Oczywiście na froncie również znalazło się szkło, jedynie ramka jest metalowa. Jeśli komuś podoba się takie rozwiązanie, trzeba będzie postawić na wersję Sunshine Gold, bo dla niej zostało zarezerwowane. Jeśli nie, pozostanie klasyczna czerń.

Podwójny aparat dla fanów selfie

Uwagę zwracać może notch. Nie jest to rozwiązanie szczególnie nowoczesne, aczkolwiek można je tu uzasadniać podwójnym aparatem frontowym. I to nie byle jakim, bo mowa o konfiguracji z obiektywami podstawowym 50 Mpix i szerokokątnym 8 Mpix. Sympatycy selfie mogą liczyć tutaj również na autofocus, funkcje Dual Selfie i Dual Tone Spotlight, tak popularne obecnie tryby upiększania, a także na nagrywanie wideo w jakości 4K/30fps.

Takie same filmy można będzie zarejestrować głównym aparatem, ten jest potrójny, aczkolwiek nie wydaje się zestawem mogącym zakasować wszystkich konkurentów. Z ostateczną oceną wypada jednak wstrzymać się do czasu dokładnych testów. Obiecująco wygląda natomiast wyświetlacz, bo jest to panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90Hz i HDR10+. Na wydajnością czuwa procesor MediaTek Dimensity 920, który dostał do pomocy naprawdę spore zasoby pamięci RAM, które dodatkowo można będzie rozszerzyć przy pomocy opcji Extended RAM 2.0.

Specyfikacja vivo V23 5G w szczegółach

Android 12 z Funtouch OS 12

wyświetlacz AMOLED 6,44 cala, Full HD+ ( 2400x1080 pikseli), 90Hz, HDR10+

procesor MediaTek Dimensity 920

12 GB RAM

256 GB pamięci wewnętrznej

kamera główna 64 Mpix + szerokokątny 8 Mpix + makro 2 Mpix

kamera przednia 50 Mpix, f/2.0 + szerokokątny 8 Mpix, f/2.28

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, 5G, dual SIM

bateria 4200 mAh, ładowanie FlashCharge o mocy 44W

wymiary: 157,20 x 72,42 x 7,39 mm (czarny) / 157,20 x 72,42 x 7,55 mm (złoty)

Polska cena vivo V23 5G i promocja na start

Jeśli vivo V23 5G wpadł Ci w oko, to dobrą informacją powinien być fakt, że właśnie trafia on do sprzedaży w naszym kraju. Jak wygląda inna bardzo istotna kwestia, a mianowicie cena?

Smartfon został wyceniony na 2499 złotych, jest oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych - złotej (Sunshine Gold) i czarnej (Stardust Black). Na pierwszych kupujących czeka oferta specjalna. Do 25 kwietnia (lub do wyczerpania puli zapasów) smartfon oferowany jest ze słuchawkami vivo TWS 2 ANC.

Źródło: vivo