OPPO Reno 14 z nowymi funkcjami AI wjeżdża do Polski. Dwa modele do wyboru

Trzy miesiące po premierze w Chinach OPPO wprowadza na polski rynek pierwsze smartfony z linii Reno 14.

Na start w Polsce dostępne są modele OPPO Reno 14 oraz OPPO Reno 14 FS, które producent objął ofertą premierową. Osoby, które kupią któryś z telefonów do 23 września, mogą liczyć na trzy lata gwarancji oraz dwie darmowe wymiany wyświetlacza w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

Ceny nowych smartfonów prezentują się tak:

OPPO Reno 14 (12/256 GB) - 2799 zł;

OPPO Reno 14 FS (12/512 GB) - 1899 zł.

OPPO Reno 14 - co nowego?

Jedną ze sztandarowych nowości jest AI Flash Photography, czyli algorytm, który ma poprawiać kolorystykę, ostrość i ogólną jakość zdjęć zrobionych z włączoną lampą błyskową. OPPO chwali się, że w tym celu wytrenowana została specjalna sieć neuronowa.

Smartfony OPPO Reno 14 otrzymały także nowy edytor zdjęć AI Editor 2.0. Ma on umożliwić inteligentne kadrowanie zdjęć w celu uzyskania najatrakcyjniejszego kadru, zmianę wyrazu twarzy na nieudanych fotografiach czy zmianę stylu zdjęcia z wykorzystaniem efektów AI.

OPPO chwali się także dopracowaniem ruchomych zdjęć AI Livephoto 2.0. Każda klatka ma być teraz złożona z dwóch obrazów (z długim i krótkim naświetlaniem) dla poprawy jakości animacji.

OPPO Reno 14 i Reno 14 FS

Nie zabrakło też asystenta Google Gemini, który będzie współpracował z systemowymi aplikacjami OPPO - Zegarek, Notatnikiem oraz Kalendarzem.