OPPO Reno 14 z nowymi funkcjami AI wjeżdża do Polski. Dwa modele do wyboru
Trzy miesiące po premierze w Chinach OPPO wprowadza na polski rynek pierwsze smartfony z linii Reno 14.
Na start w Polsce dostępne są modele OPPO Reno 14 oraz OPPO Reno 14 FS, które producent objął ofertą premierową. Osoby, które kupią któryś z telefonów do 23 września, mogą liczyć na trzy lata gwarancji oraz dwie darmowe wymiany wyświetlacza w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.
Ceny nowych smartfonów prezentują się tak:
- OPPO Reno 14 (12/256 GB) - 2799 zł;
- OPPO Reno 14 FS (12/512 GB) - 1899 zł.
OPPO Reno 14 - co nowego?
Jedną ze sztandarowych nowości jest AI Flash Photography, czyli algorytm, który ma poprawiać kolorystykę, ostrość i ogólną jakość zdjęć zrobionych z włączoną lampą błyskową. OPPO chwali się, że w tym celu wytrenowana została specjalna sieć neuronowa.
Smartfony OPPO Reno 14 otrzymały także nowy edytor zdjęć AI Editor 2.0. Ma on umożliwić inteligentne kadrowanie zdjęć w celu uzyskania najatrakcyjniejszego kadru, zmianę wyrazu twarzy na nieudanych fotografiach czy zmianę stylu zdjęcia z wykorzystaniem efektów AI.
OPPO chwali się także dopracowaniem ruchomych zdjęć AI Livephoto 2.0. Każda klatka ma być teraz złożona z dwóch obrazów (z długim i krótkim naświetlaniem) dla poprawy jakości animacji.
Nie zabrakło też asystenta Google Gemini, który będzie współpracował z systemowymi aplikacjami OPPO - Zegarek, Notatnikiem oraz Kalendarzem.
|OPPO Reno 14 5G
|OPPO Reno 14 FS 5G
|Ekran
|6,59 cala,
AMOLED 120 Hz,
2760 x 1256,
460 ppi,
jasność do 1200 nitów
|6,57 cala,
AMOLED 120 Hz,
2372 x 1080,
397 ppi,
jasność do 1400 nitów
|Głośniki
|Stereo
|Stereo
|Czip
|MediaTek Dimensity 8350
|Snapdragon 6 Gen 1
|Pamięć RAM
|12 GB,
LPDDR5X
|12 GB,
LPDDR4X
|Pamięć na dane
|256 GB,
UFS 3.1
|512 GB,
UFS 3.1
|Aparat główny
|50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat dodatkowy
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
|Aparat dodatkowy
|50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
|2 Mpix,
makro,
f/2,4
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,0
|32 Mpix,
f/2,0
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
eSIM,
NFC
|5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1,
eSIM,
NFC
|Czytnik linii papilarnych
|w ekranie,
optyczny
|w ekranie,
optyczny
|Bateria
|6000 mAh,
ładowanie 80 W
|6000 mAh,
ładowanie 45 W
|Wymiary
|157,9 x 74,73 x 7,42 mm
|158,12 x 74,97 x 7,74 mm
|Waga
|187 g
|180 g
|Android
|15,
ColorOS 15
|15,
ColorOS 15
|Wytrzymałość
|IP69,
rama z aluminium
|IP69,
rama z tworzywa sztucznego
