OPPO Reno 14 z nowymi funkcjami AI wjeżdża do Polski. Dwa modele do wyboru

Trzy miesiące po premierze w Chinach OPPO wprowadza na polski rynek pierwsze smartfony z linii Reno 14.

Na start w Polsce dostępne są modele OPPO Reno 14 oraz OPPO Reno 14 FS, które producent objął ofertą premierową. Osoby, które kupią któryś z telefonów do 23 września, mogą liczyć na trzy lata gwarancji oraz dwie darmowe wymiany wyświetlacza w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. 

Ceny nowych smartfonów prezentują się tak:

  • OPPO Reno 14 (12/256 GB) - 2799 zł;
  • OPPO Reno 14 FS (12/512 GB) - 1899 zł.

OPPO Reno 14 - co nowego?

Jedną ze sztandarowych nowości jest AI Flash Photography, czyli algorytm, który ma poprawiać kolorystykę, ostrość i ogólną jakość zdjęć zrobionych z włączoną lampą błyskową. OPPO chwali się, że w tym celu wytrenowana została specjalna sieć neuronowa. 

Smartfony OPPO Reno 14 otrzymały także nowy edytor zdjęć AI Editor 2.0. Ma on umożliwić inteligentne kadrowanie zdjęć w celu uzyskania najatrakcyjniejszego kadru, zmianę wyrazu twarzy na nieudanych fotografiach czy zmianę stylu zdjęcia z wykorzystaniem efektów AI. 

OPPO chwali się także dopracowaniem ruchomych zdjęć AI Livephoto 2.0. Każda klatka ma być teraz złożona z dwóch obrazów (z długim i krótkim naświetlaniem) dla poprawy jakości animacji. 

OPPO Reno 14 i Reno 14 FS

Nie zabrakło też asystenta Google Gemini, który będzie współpracował z systemowymi aplikacjami OPPO - Zegarek, Notatnikiem oraz Kalendarzem.

 OPPO Reno 14 5GOPPO Reno 14 FS 5G
Ekran6,59 cala,
AMOLED 120 Hz,
2760 x 1256,
460 ppi,
jasność do 1200 nitów		6,57 cala,
AMOLED 120 Hz,
2372 x 1080,
397 ppi,
jasność do 1400 nitów
GłośnikiStereoStereo
CzipMediaTek Dimensity 8350Snapdragon 6 Gen 1
Pamięć RAM12 GB,
LPDDR5X		12 GB,
LPDDR4X
Pamięć na dane256 GB,
UFS 3.1		512 GB,
UFS 3.1
Aparat główny50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
Aparat dodatkowy8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2		8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
Aparat dodatkowy50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja		2 Mpix,
makro,
f/2,4
Aparat przedni50 Mpix,
f/2,0		32 Mpix,
f/2,0
Łączność5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
eSIM,
NFC		5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1,
eSIM,
NFC
Czytnik linii papilarnychw ekranie,
optyczny		w ekranie,
optyczny
Bateria6000 mAh,
ładowanie 80 W		6000 mAh,
ładowanie 45 W
Wymiary157,9 x 74,73 x 7,42 mm158,12 x 74,97 x 7,74 mm
Waga187 g180 g
Android15,
ColorOS 15		15,
ColorOS 15
WytrzymałośćIP69,
rama z aluminium		IP69,
rama z tworzywa sztucznego

