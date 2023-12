Okres przedświąteczny jest wyjątkowo gorący dla wszelkiej maści scamerów i oszustów. Duża liczba zakupów dokonywanych w internecie sprawia, że przestępcy mają doskonałe warunki do działania.

Twoja przesyłka ma problem

Gorący okres trwa a liczba zgłoszeń dotyczących SMSów i e-maili mówiących o „Problemie z przesyłką" rośnie. Przestępcy podszywają się pod Pocztę Polską albo którąś z prywatnych firm dostawczych, takich jak InPost, DHL lub FedEx. Podawany przez oszustów problem może dotyczyć dodatkowej opłaty, uzupełnienia danych koniecznych do dostarczenia przesyłki albo podjęcia decyzji o jej zwrocie lub doręczeniu.



Przykład SMSa z wiadomością od oszustów, zachęcający do przejścia na zainfekowaną stronę internetową

Do naszej redakcji napłynął kolejny przykład wykorzystania przez przestępców SMSa z linkiem do strony internetowej, która naraża nas na utratę danych. Tym razem SMS nadesłano z numeru zaczynającego się od +33, co oznacza kierunkowy z Francji. Fakt, że numer telefonu będzie zaczynał się polskiego prefiksa (+48) nie oznacza od razu, że powinniśmy uznawać taki komunikat za bezpieczny, jednak przy zagranicznych kierunkowych powinniśmy zachowywać przede wszystkim daleko posuniętą ostrożność, gdyż jest to niemal na pewno próba ataku. O zagranicznych SMSach z kierunkowymi +91, +44 i +66 pisał niedawno serwis Dobreprogramy.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas zakupów

Przestępczy liczą, że odbiorca będzie roztargniony i nie zauważy, że wiadomość nadeszła z podejrzanego źródła. O taką sytuację jest zdecydowanie łatwiej w okresie, w którym dokonujemy dużej ilości zakupów przez internet i czasem nie jesteśmy pewni, czy odebraliśmy już wszystko, co zamówiliśmy, czy jednak jakaś przesyłka czeka jeszcze na odbiór.

Oszuści potrafią w bardzo wiarygodny sposób podszyć się pod popularne marki kurierskie, takie jak InPost, Działają też wprost na takich platformach sprzedażowych jak OLX albo Marketplace, czasem w bardzo kreatywny sposób wyłudzając od nas dane albo kierując nas do podrobionych stron bankowych, dzięki którym zyskują dostęp do pieniędzy na naszych kontach.

Źródło: dobreprogramy, inf. własna