Czekacie na Resident Evil Re:Verse? W takim razie mamy dla Was dobre wieści, bowiem firma Capcom potwierdziła, że nie długo rozpocznie się otwarta beta wspomnianej produkcji sieciowej.

Resident Evil Re:Verse – otwarta beta gry rozpocznie się w kwietniu

W nowej aktualizacji na oficjalnej japońskiej stronie Resident Evil firma Capcom ogłosiła, że ​​wersja beta Resident Evil RE:Verse rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa do 10 kwietnia 2021 roku. Podobnie jak w przypadku zamkniętej wersji beta, która miała miejsce na początku tego roku, każdy, kto chce wziąć udział, będzie potrzebował identyfikatora Capcom. Wersja beta będzie dostępna zarówno na PC (poprzez serwis Steam) oraz na konsole PS4 i Xbox One. Dla tych, którzy zdołali zakupić konsole nowej generacji, udział w wersji beta będzie możliwy w ramach wstecznej kompatybilności.

Resident Evil Re:Verse – co należy wiedzieć?

Resident Evil RE: Verse, to strzelanka wieloosobowa, w której sześciu graczy bierze udział w deathmatchu. Podczas rozgrywki gracze mają możliwość zbieraniu kapsuł, które pozwalają im na określony czas zmienić swoją postać. Warto na koniec dodać, że pełna wersja Re:Verse będzie dostępna za darmo dla wszystkich, którzy zdecydują się kupić Resident Evil Village. Kiedy to nastąpi? Już za lekko ponad miesiąc, bowiem premiera gry planowana jest na 7 maja 2021 roku. Poniżej możecie obejrzeć krótki zwiastun Resident Evil Re:Verse. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy będziecie mogli sprawnie zagrać w Resident Evil: Village, to koniecznie sprawdźcie wymagania sprzętowe.

Źródło: Capcom, VG 247

Warto zobaczyć również: