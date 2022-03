Overwatch 2 to gra, o której Blizzard nieczęsto ostatnio wspomina. Wciąż jednak nad nią pracuje i wkrótce podzieli się z nami tym, co udało mu się stworzyć. Ekipa kończy przygotowania do beta testów.

Overwatch 2 – beta testy lada chwila

BlizzCon 2019 – ach, cóż to było za wydarzenie. To właśnie wtedy poznaliśmy Diablo 4 i wtedy też padła zapowiedź gry Overwatch 2. Od tego czasu jednak niewiele o niej słyszeliśmy – aż do teraz. Blizzard ogłosił, że zdecydował się na rozdzielenie części PvP i PvE, a tą pierwszą podzieli się z graczami już niebawem.

Właściwie pierwsi szczęśliwcy od wczoraj mogą już testować kontynuację niezwykle popularnej strzelanki. To jednak głównie pracownicy studia, e-sportowcy i reprezentanci „kilku innych grup”. Jednak już w kwietniu rozpoczną się beta testy Overwatch 2, do których zaproszonych zostanie znacznie więcej graczy. Jeśli chcesz być jednym z nich, możesz się zarejestrować na oficjalnej stronie.

Podczas beta testów sprawdzimy przeprojektowanych bohaterów i zupełnie nowego Sojourna. Rywalizując w nowym trybie o nazwie Push (Przepychanka), odwiedzimy cztery nowe mapy: New York City (Midtown), Rome (Collosseo), Toronto (New Queen Street) oraz Monte Carlo (Circuit Royal)

Overwatch 2 to dwie gry w jednej

Multiplayer w Overwatch 2 będzie pełen nowinek, ale ostatecznie będzie tylko stanowić rozwinięcie tego, co zaserwowano nam w jedynce. Naprawdę dużą nowością mają być jednak konkretne misje fabularne do zabawy w trybie współpracy. Niestety najprawdopodobniej będziemy musieli na nie poczekać nieco dłużej.

Rozdzielenie PvP i PvE może oznaczać, że modułu rywalizacyjnego doczekamy się na przykład na początku przyszłego roku, a kooperacyjnego – dopiero pod koniec. Na premierę w tym roku nie ma się co nastawiać, co podkreślał już wcześniej sam Blizzard.

Wspomnijmy na koniec, że opisywane beta testy dotyczą wersji przeznaczonej na pecety, ale gra Overwatch 2 zadebiutuje również na konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Blizzard, Polygon