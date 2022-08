Jak ograniczyć oszustwa przy sprzedaży kart graficznych? Nałożyć nowy podatek, który będzie wyliczany… z pojemności pamięci VRAM. Na taki pomysł wpadł rząd Pakistanu.

Na początku warto wspomnieć, że w Pakistanie obowiązują dwa podatki: dochodowy i obrotowy. Łącznie to jakieś 36%, więc całkiem sporo (u nas dla porównania obowiązuje jeden podatek – 23%). Efekt jest taki, że spora część zainteresowanych woli taniej sprowadzić sprzęt z zagranicy. Dla rządu to problem, bo ogranicza to wpływy do budżetu.

Pakistan wprowadza nowy podatek od kart graficznych

Rząd Pakistanu postanowił ukrócić falę nadużyć i wprowadził nowy podatek na importowane karty graficzne, który będzie wyliczany na podstawie pojemności pamięci wideo.

Jak to działa? Dla każdego segmentu kart graficznych oszacowano wartość sprzętu w dolarach, od którego będzie wyliczana 36% wartość podatków.

Przykładowo:

Karta graficzna Radeon RX 6500 XT oferuje 4 GB pamięci VRAM, więc jej szacunkowa wartość wynosi 65 dolarów, co zgodnie z aktualnym kursem walut odpowiada 13 975 rupii pakistańskich. Do ceny karty trzeba zatem doliczyć 36% podatku - 5071 rupii. W przypadku karty GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci VRAM wartość wynosi już 328 dolarów, co daje 70 520 rupii – w tym przypadku trzeba doliczyć 25 387 rupii podatku.

Prawo nie jest doskonałe i będzie można je oszukać

Metoda ma w prosty sposób ukrócić oszustwa sprzedawców kart graficznych. Problem w tym, że nie jest ona doskonała, bo pojemność pamięci VRAM nie zawsze jest wyznacznikiem wydajności karty (a przez to jej segmentu). Przykładowo model GeForce RTX 3060 Ti ma mniej pamięci VRAM od GeForce RTX 3060, ale jest od niego wydajniejszy. Podobnie będzie to wyglądać np. w przypadku nowej wersji Radeona RX 6500 XT, która ma dysponować 8 GB pamięci VRAM, tak samo jak wydajniejszy Radeon RX 6650 XT.

Inna sprawa to to, że wprowadzone prawo będzie się dało łatwo obejść np. zmieniając opakowania lub nalepiając na nie naklejki sugerujące mniejszą pojemność pamięci VRAM.

