Wychodzą kolejne problemy z kartami graficznymi Intel Arc. Układy nie obsługują DirectX 9, co przekłada się na dużo słabszą wydajność w starszych grach.

Karty graficzne Intel Arc bez natywnej obsługi DirectX 9

Informacja o braku wsparcia pojawiła się na oficjalnej stronie producenta. Firma Intel potwierdziła, że karty graficzne Intel Arc (oraz zintegrowane układy graficzne w procesorach Core 12. generacji) nie zapewniają natywnej obsługi dla Direct3D 9.

Producent zaznacza jednak, że gry i aplikacje korzystające z DirectX 9 nadal mogą działać za pośrednictwem interfejsu Microsoft D3D9On12 (czyli oprogramowania, które tłumaczy polecenia graficzne z Direct3D 9 na Direct3D 12 - można powiedzieć, że działa ono jako alternatywny sterownik graficzny obsługujący polecenia „na około”).

Warto jednak zwrócić uwagę na coś jeszcze. Firma Intel podkreśla, że DirectX jest własnością firmy Microsoft i to przez nią jest rozwijany. W ten sposób producent zrzuca całą odpowiedzialność za działanie gier i aplikacji DirectX 9 na Microsoft (bo przecież brak wsparcia dla DX9 to nie jego wina). Sprytna zagrywka...

Gry na DirectX 9 działają, ale wydajność jest tragiczna

No dobrze, a jak to wygląda w praktyce? DirectX 9 to stary archaiczny interfejs, który został zastąpiony przez nowsze wersje DirectX 10, DirectX 11 czy DirectX 12. Nadal jednak można spotkać tytuły korzystające z takiego interfejsu, a najpopularniejszym przykładem jest Counter Strike: Global Offiensive (CS:GO).

Redakcja TechSpot przeprowadziła testy karty graficznej Intel Arc A380 w kilkudziesięciu popularnych tytułach, porównując ją do konkurencyjnego modelu Radeon RX 6400.

O ile w nowszych tytułach nie ma tragedii, tak w CS:GO wydajność jest po prostu tragiczna – karta Intela jest tutaj 2-krotnie słabsza od Radeona. Nietrudno się domyślić, że chodzi o brak natywnej obsługi DX9 i zaniżoną wydajność przez tłumaczenie poleceń.

Możemy podejrzewać, że podobnie będzie wyglądać wydajność w kolejnych, wydajniejszych modelach Intel Arc A750 i A770. Tyle dobrze, że gier korzystających z DX9 raczej nie będzie przybywać, a coraz więcej tytułów będzie obsługiwać nowe interfejsy DX 11 czy DX 12.

Źródło: Intel, TechSpot, ComputerBase