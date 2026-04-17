  • benchmark.pl
  • Gry
Gracze Battlefielda 6 będą zadowoleni. Twórcy zapowiadają nowości

przeczytasz w 2 min.
Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

EA zapowiada szereg nowości w Battlefield 6. Roadmapa na kolejne miesiące pokazuje, że fani serii będą zagrać na nowych, dużych mapach. W grze pojawią się też okręty.

Battlefield 6 zanotował udany start, a twórcy nie zwalniają tempa i odpowiadają na oczekiwania graczy. Producent zaprezentował roadmapę na najbliższe miesiące. Wynika z niej, że na graczy czeka sporo nowości - a największą będzie pojawienie się nowych (bardziej otwartych i dużych) map.

Battlefield 6 - roadmapa na 2026 r.

Sezon 3 ma ruszyć w maju. Na start pojawi się Railway to Golmud - "przeprojektowana" wersja mapy z Battlefield 4. W tym samym sezonie zadebiutuje Cairo Bazaar, czyli remake Grand Bazaar z Battlefield 3. To średniej wielkości arena bez pojazdów powietrznych. DICE celuje tu w gęstsze, piesze starcia, co ma uzupełnić ofertę większych lokacji nastawionych na pełne spektrum pojazdów.

Battlefield 6 roadmap

Bitwy morskie w Battlefield 6

Sezon 4 przyniesie natomiast morski kierunek. W lipcu ma pojawić się Tsuru Reef - oryginalna mapa Battlefield 6, która ma być naprawdę dużych rozmiarów. Jej pojawienie się można traktować jako zapowiedź pełnoprawnych bitew morskich z wyspami i łodziami. To wyraźny sygnał, że studio nie boi się już bardzo dużych przestrzeni.

Później w Sezonie 4 wróci Wake Island. W Battlefield 6 mają pojawić się lotniskowce z funkcjonalnymi pokładami, co sugeruje asymetryczną rozgrywkę: desant z morza przeciw obrońcom na wyspie. To nawiązanie do dawnych projektów map, rzadko spotykanych we współczesnych FPS-ach.

Sezon 5 pozostaje owiany tajemnicą. DICE planuje trzy mapy jako świąteczną niespodziankę, lecz zaznacza, że to wyjątek. Roadmapa wspomina też funkcje priorytetowe na 2026 r., w tym przeglądarkę serwerów/ Nie zabraknie oczywiście również nowych broni, trybu widza, ale też zmian w niektórych lokalizacjach (np. w New Sobek City oraz Blackwell Fields).

Oczekiwania wobec nowości w Battlefield 6 są całkiem duże - media branżowe zwracają uwagę, że twórcy chcą zapewnić graczom mapy o jeszcze większej powierzchni i poniekąd zmienić sposób rozgrywki w niektórych miejscach - choćby na mapach z łodziami i lotniskowcami.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login