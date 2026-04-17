Gracze Battlefielda 6 będą zadowoleni. Twórcy zapowiadają nowości

EA zapowiada szereg nowości w Battlefield 6. Roadmapa na kolejne miesiące pokazuje, że fani serii będą zagrać na nowych, dużych mapach. W grze pojawią się też okręty.

Battlefield 6 zanotował udany start, a twórcy nie zwalniają tempa i odpowiadają na oczekiwania graczy. Producent zaprezentował roadmapę na najbliższe miesiące. Wynika z niej, że na graczy czeka sporo nowości - a największą będzie pojawienie się nowych (bardziej otwartych i dużych) map.

Battlefield 6 - roadmapa na 2026 r.

Sezon 3 ma ruszyć w maju. Na start pojawi się Railway to Golmud - "przeprojektowana" wersja mapy z Battlefield 4. W tym samym sezonie zadebiutuje Cairo Bazaar, czyli remake Grand Bazaar z Battlefield 3. To średniej wielkości arena bez pojazdów powietrznych. DICE celuje tu w gęstsze, piesze starcia, co ma uzupełnić ofertę większych lokacji nastawionych na pełne spektrum pojazdów.

Bitwy morskie w Battlefield 6

Sezon 4 przyniesie natomiast morski kierunek. W lipcu ma pojawić się Tsuru Reef - oryginalna mapa Battlefield 6, która ma być naprawdę dużych rozmiarów. Jej pojawienie się można traktować jako zapowiedź pełnoprawnych bitew morskich z wyspami i łodziami. To wyraźny sygnał, że studio nie boi się już bardzo dużych przestrzeni.

Później w Sezonie 4 wróci Wake Island. W Battlefield 6 mają pojawić się lotniskowce z funkcjonalnymi pokładami, co sugeruje asymetryczną rozgrywkę: desant z morza przeciw obrońcom na wyspie. To nawiązanie do dawnych projektów map, rzadko spotykanych we współczesnych FPS-ach.

Sezon 5 pozostaje owiany tajemnicą. DICE planuje trzy mapy jako świąteczną niespodziankę, lecz zaznacza, że to wyjątek. Roadmapa wspomina też funkcje priorytetowe na 2026 r., w tym przeglądarkę serwerów/ Nie zabraknie oczywiście również nowych broni, trybu widza, ale też zmian w niektórych lokalizacjach (np. w New Sobek City oraz Blackwell Fields).

Oczekiwania wobec nowości w Battlefield 6 są całkiem duże - media branżowe zwracają uwagę, że twórcy chcą zapewnić graczom mapy o jeszcze większej powierzchni i poniekąd zmienić sposób rozgrywki w niektórych miejscach - choćby na mapach z łodziami i lotniskowcami.