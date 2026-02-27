Panasonic stawia na gotowanie. Nowości już w tym roku

Panasonic zapowiada rozszerzenie linii mikrofal kombi o pięć modeli z funkcją Air Fry i odświeżoną serią Slimline. Firma przygotowała także mini wypiekacze do chleba z programami do lodów i deserów oraz nową wyciskarkę wolnoobrotową.

Panasonic podsumowuje sześć dekad pracy nad technologią mikrofalową i zapowiada kolejną generację urządzeń kuchennych dla nowoczesnych domów kluczową nowością jest wprowadzenie funkcji Air Fry do pięciu modeli kompaktowych mikrofal Slimline, które łączą mikrofale, termoobieg, grill i smażenie beztłuszczowe w jednym urządzeniu.

Air Fry w kompaktowej kuchni. Co nowego?

Marka rozwija koncepcję kuchenek kombi, odpowiadając na rosnący trend smażenia beztłuszczowego. Badania producenta wskazują, że aż 81 proc. użytkowników sięga po frytkownice beztłuszczowe częściej niż trzy razy w tygodniu. Nowe mikrofalówki Air Fry mają zapewniać chrupkość, krótszy czas przygotowania i wszechstronność w kompaktowej obudowie.

"W odświeżonej serii Slimline technologia Air Fry trafia do pięciu modeli, które łączą funkcje smażenia beztłuszczowego, mikrofali, grilla i termoobiegu w jednej, kompaktowej konstrukcji" - pisze Panasonic w oświadczeniu.

Seria Slimline i model NN-CD88. Parametry i tryby

Trzon nowej oferty stanowi kombi Panasonic NN-CD88 (34 l) z talerzem 36 cm i programami Genius Sensor Cook oraz One-Push Reheating. Na jego bazie rozszerzono rodzinę Slimline Combi 27 l. Nowe modele łączą cztery funkcje w jednej obudowie: Air Fry, pieczenie (termoobieg), grill oraz mikrofale, co daje dużą elastyczność przy mniejszym zapotrzebowaniu na miejsce na blacie.

"Dzięki wydajnemu wentylatorowi umieszczonemu w górnej części urządzenia, który działa podobnie jak w klasycznej frytkownicy beztłuszczowej (a nie jak w standardowym piekarniku kombi), powietrze krąży równomiernie, zapewniając chrupkość i wysoką skuteczność przygotowywania potraw. W trybach łączonych ziemniaki w mundurkach przygotowują się nawet do 40% szybciej w porównaniu z samą funkcją Air Fry3, a cały kurczak nawet do 36% szybciej" - pisze producent.

Szybciej i oszczędniej dzięki Inverter

Nowe Inverter Slimline Combi pozwalają, według danych producenta, skrócić czas gotowania nawet o 70 proc. i obniżyć zużycie energii do 50 proc. względem tradycyjnych piekarników. Stała moc Inverter ma zapewniać równomierne podgrzewanie i rozmrażanie bez efektu podgotowanych krawędzi.

Dostępność i warianty obudów

Seria ma trafić do sprzedaży wiosną 2026 r. W ofercie znajdą się: NN-CD58RS (stal nierdzewna), NN-CT57RM (srebrny, panel dotykowy), NN-CT56RB (czarny), NN-CT55RW / NN-CT54RW (białe). W zestawie: kosz Air Fry, ruszt do grilla i emaliowana taca. Producent deklaruje możliwość mycia akcesoriów w zmywarce.

Wypiekacz z programem do lodów i deserów

Równolegle Panasonic zapowiada mini wypiekacze do chleba wyposażone w programy do lodów i deserów. Urządzenia nawiązują do modelu SD-YR2550, oferując m.in. automatyczny dozownik drożdży, rodzynek i orzechów. Dostępne będą w dwóch wariantach wykończenia: czarnym z akcentami różowego złota (SD-PMC100N) oraz czarnym (SD-PMC101K).

W sumie przewidziano 34 programy, w tym 12 deserowych. Zakres obejmuje pieczywo pszenne, pełnoziarniste i bezglutenowe, dżemy, ciasta, ciasteczka, panettone oraz desery: mochi, lody, sorbety i mrożony jogurt. Tryb Rapid skraca czas przygotowania pieczywa w zabiegane dni.

"Żywność wysoko przetworzona (UPF) przechodzi intensywną obróbkę przemysłową i często zawiera dodatki, których nie używa się w domowej kuchni. Produkty te zazwyczaj mają wysoką kaloryczność oraz dużą zawartość tłuszczu, cukru i soli, a jednocześnie są ubogie w błonnik i niezbędne składniki odżywcze" - mówi cytowana przez Panasonic brytyjska dietetyczka Lily Soutter

Nowa wyciskarka wolnoobrotowa: szerszy wlot i filtr bezsitowy

Panasonic zapowiada także wyciskarkę wolnoobrotową z szerokim wlotem 12 cm i pojemnością 1,5 l, ułatwiającą dodawanie całych jabłek i większych kawałków owoców. Asymetryczny ślimak ma delikatnie miażdżyć składniki, ograniczać utlenianie i zachowywać smak. Kluczowym ułatwieniem jest opatentowany filtr bezsitowy, który zamiast szorowania elementów pozwala na szybkie opłukanie pod wodą.

Model MJ-L900 (czarny) otrzyma przystawkę do mrożonek do przygotowywania sorbetów z mrożonych owoców. Dostępny będzie także wariant MJ-L800 w kolorze srebrnym. Premiera rynkowa zaplanowana jest na lipiec 2026 r.