Samsung chce gonić konkurencję. Zamkną usta krytykom?

Samsung może wreszcie dogonić chińskich rywali. Według plotek producent może zdecydować się na implementację baterii krzemowo‑węglowych w serii Galaxy S. To pozwoliłoby na odrobienie jednej z największych strat.

Samsung, choć nie oferuje największych akumulatorów w swoich smartfonach, z reguły dobrze zarządza energią. W efekcie jego urządzenia w porównawczych testach potrafią tylko w niewielkim stopniu przegrywać z konkurencją z Chin, pakującą do obudów coraz większe ogniwa. Firma podchodzi do innowacji z zakresu baterii i ładowania ostrożnie, mając w pamięci ogromne problemy z Samsungiem Galaxy Note 7.

Samsung ma rozważać wprowadzenie baterii krzemowo‑węglowych do kolejnych flagowców z serii Galaxy S. Od premiery Samsunga Galaxy S20 Ultra firma utrzymuje pojemność akumulatorów na poziomie 5 000 mAh w najmocniejszych modelach w serii, co ograniczało realny skok w czasie pracy na jednym ładowaniu.

Czy baterie krzemowo‑węglowe trafią do Galaxy S?

Chińscy producenci sięgają po tę technologię od kilku lat, a według przecieków Samsung i Apple również ją analizują. Kluczowe pytanie brzmi jednak: dlaczego Koreańczycy zwlekali? W ramach wydarzenia Galaxy Unpacked szef działu badań i rozwoju smartfonów, Sung‑Hoon Moon, przyznał: - Byliśmy w tym względzie trochę mało innowacyjni”. To rzadkie, otwarte stwierdzenie może sugerować, że już wkrótce producent będzie miał w tej kwestii więcej do powiedzenia.

Moon podkreśla, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo i doświadczenie użytkownika. Nowe ogniwa muszą przejść bardzo rygorystyczne standardy walidacji, zanim trafią do milionów urządzeń. Jak wskazywał Moon, firma rozważy je szerzej dopiero, gdy będzie przekonana, że technologia realnie podniesie komfort korzystania z telefonu.

Jeszcze przed premierą serii Galaxy S26 mówiło się o tym, że Samsung podniesie pojemność ogniwa dla modelu Ultra do 7000 mAh. To jednak szybko okazało się fałszywą plotką. Wiemy też, że producent testował różne rozwiązania, jak chociażby ogniwo o pojemności 20000 mAh, jednak szybko zrezygnował z tych prób. Na jakąkolwiek większą zmianę fani wyczekują jednak z utęsknieniem, bo przez wiele lat producent z nią zwlekał.

Źródło: Wccftech