Polska wyróżniona. Dostaliśmy nowe Bixby jako pierwsi

Samsung przy okazji premiery nowych smartfonów odświeżył także nakładką OneUI do wersji 8.5. Częścią tej modyfikacji jest wprowadzenie nowej wersji Bixby, która ma stać się zauważalnie inteligentniejsza.

Podczas premiery serii Galaxy S26 producent poświęcił sporo uwagi zmianie swojego oprogramowania w rozwiązanie dostrojone do nowoczesnej sztucznej inteligencji. Pośród innowacji zaprezentowanych na stoiskach było między innymi pokazanie asystenta Perplexity, funkcji Now Nudge odczytującej kontekst tego, co piszemy i tego, co pojawiało się na czatach czy inteligentej poczty głosowej, która może odpowiednio reagować na spam.

Przez wiele lat nie mieliśmy w Polsce szczególnych powodów, by podczas prezentacji słuchać na temat Bixby. Wbudowany w smartfony Samsunga asystent trafił do urządzeń w 2017 roku i do tej pory nie doczekał się obsługi języka polskiego, a i pod względem umiejętności był w pewnym momencie zepchnięty na dalszy plan choćby przez Gemini w ubiegłym roku. Samsung nie powiedział jednak ostatniego słowa i choć po polsku jeszcze nie porozmawiamy, to jako pierwsi wykorzystamy nowe możliwości.

Bixby z większym zrozumieniem swojej roli

Polski oddział Samsunga przekazał, że najnowsza wersja Bixby trafia do programu beta nakładki One UI 8.5 i zasili nowe rozwiązania w smartfonach Galaxy. Bez konieczności nazwy dokładnych ustawień i komend pozwoli na poruszanie się po urządzeniu i w jego ustawieniach. Wystarczy opisać własnymi słowami to, co chcemy zmienić lub co nas niepokoi w działaniu smartfonu.

W ten sposób będzie możliwe zmienianie oczywistych opcji jak jasność czy głośność, ale także i nieco bardziej ukrytych rozwiązań jak utrzymywanie ekranu włączonym podczas patrzenia. Jeśli trudno będzie o jedno rozwiązanie, Bixby zaproponuje kilka możliwych ustawień. Do tego asystent ma przeanalizować kontekst po to, by wywnioskować, co może być źródłem problemu.

Przykładem jest sytuacja, w której ekran telefonu włącza się w kieszeni. Bixby może wywnioskować, że wynika to z braku włączonej ochrony przed przypadkowym dotknięciem i zaoferuje włączenie takiego ustawienia. Asystent Samsunga stanie się także mądrzejszy o tyle, że dostarczy użytkownikom niezbędne informacje bez wychodzenia do przeglądarki lub uruchamiania Gemini czy Perplexity.

Bixby zrozumie swoją misję

Propozycje hoteli, plany podróży czy porady dietetyczne otrzymamy zaraz po rozpoczęciu konwersacji. Nie zabraknie odnośników, które pozwolą nam przenieść się do konkretnej aplikacji czy witryny internetowej.

Funkcja trafi do One UI 8.5. W pierwszej kolejności skorzystają z niej użytkownicy w Niemczech, Indiach, Korei, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Na ten moment nie oznacza to wsparcia dla języka polskiego, ale naturalną konsekwencją wydaje się dołączenie go do pakietu językowego, zwłaszcza że inne funkcje głosowe, jak tłumaczenia rozmów telefonicznych, działają także w naszym języku.