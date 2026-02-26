Pamiętacie zegarek Huawei Watch GT Runner, który ujrzał światło dzienne pod koniec 2021 roku? Po latach doczekał się swojego następcy.

Zainteresowani muszą uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości, bo choć Huawei Watch GT Runner 2 został już zaprezentowany, to premierę w Polsce zaplanowano na 9 marca. Dopiero wtedy będziemy mogli podać polskie ceny oraz warunki promocji startowej.

Europejska cena Huawei Watcha GT Runner 2 to 399 euro, czyli równowartość 1680 zł.

Huawei Watch GT Runner 2 - co nowego?

Huawei Watch GT Runner 2 to sprzęt przeznaczony głównie dla biegaczy, więc to przede wszystkim z myślą o nich opracowane zostały nowe funkcje.

Running Power. Bezpośredni pomiar mocy biegowej (wyrażony w watach) bez dodatkowych czujników zewnętrznych.

Próg mleczanowy. Algorytm szacujący stężenie mleczanu we krwi.

Inteligentny tryb maratonu. Kompleksowe wsparcie obejmujące planowanie przygotowań, nawigację z poprawkami w czasie rzeczywistym oraz strategię nawadniania i odżywiania podczas biegu. Wszystko z uwzględnieniem tras i specyfiki światowych maratonów.

Import danych. Zegarek wspiera synchronizację danych z platformami Strava, Komoot, Intervals.icu oraz Kotcha.

Sensor TruSense mierzy także tętno, EKG, poziom SpO2, zmienność rytmu zatokowego (HRV) oraz sen z wykrywaniem bezdechu sennego.

Huawei Watch GT Runner 2 ma kopertę wykonaną z tytanu klasy lotniczej. Ekran chroniony jest przez szkło Kunlun Glass 2. generacji, które ma być bardziej odporne na upadki niż szkło szafirowe.

Koperta ma średnicę 43,5 mm i grubość 10,7 mm, a waga samej obudowy to 34,5 g (43,5 g z paskiem materiałowym). Huawei podkreśla, że Watch GT Runner 2 jest smuklejszy i lżejszy niż konkurencyjny model Garmin Forerunner 970 (12,9 mm grubości i waga 56 g z paskiem).

Wyświetlacz ma osiągać jasność szczytową na poziomie 3000 nitów, a nowy tkany pasek AirDry ma zapewniać o 25 proc. lepszą oddychalność w porównaniu do poprzednich rozwiązań.

Huawei Watch GT Runner 2 wykorzystuje nową konstrukcję anteny (3D Floating Antenna), co ma przekładać się na 50-procentowy wzrost wydajności sygnału GPS. W miejscach, w których zegarek gubi zasięg (np. tunele), ma lepiej radzić sobie z szacowaniem przebytego dystansu bazując na danych z akcelerometru.

Mimo relatywnie małych wymiarów, Huawei deklaruje, że akumulator o pojemności 540 mAh pozwala na:

do 14 dni typowego użytkowania,

do 32 godzin ciągłego treningu z aktywnym GPS.

Huawei Watch GT Runner 2 jest kompatybilny ze smartfonami z systemami Android oraz iOS.

Huawei Watch GT Runner 2 z płatnościami Curve Pay

Huawei ogłosił przy okazji powrót płatności zbliżeniowych, o czym informowaliśmy już kilka dni temu. Na zegarkach Huawei Watch GT Runner 2 oraz Huawei Watch GT 6 można zainstalować aplikację Curve Pay, która pozwala na podpięcie niemal dowolnej karty Mastercard lub Visa.

Przypomnijmy, że w styczniu Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła uprawnienia firmie Quicko, która była dotychczasowym dostawcą usługi płatności zbliżeniowych na zegarkach Huaweia.