  • benchmark.pl
  • Mobile
  • Huawei Watch GT Runner 2 zaprezentowany. Zegarek dla biegaczy, którym zapłacisz w sklepie
Mobile

Huawei Watch GT Runner 2 zaprezentowany. Zegarek dla biegaczy, którym zapłacisz w sklepie

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Pamiętacie zegarek Huawei Watch GT Runner, który ujrzał światło dzienne pod koniec 2021 roku? Po latach doczekał się swojego następcy.

Zainteresowani muszą uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości, bo choć Huawei Watch GT Runner 2 został już zaprezentowany, to premierę w Polsce zaplanowano na 9 marca. Dopiero wtedy będziemy mogli podać polskie ceny oraz warunki promocji startowej. 

Europejska cena Huawei Watcha GT Runner 2 to 399 euro, czyli równowartość 1680 zł.

Huawei Watch GT Runner 2 - co nowego?

Huawei Watch GT Runner 2 to sprzęt przeznaczony głównie dla biegaczy, więc to przede wszystkim z myślą o nich opracowane zostały nowe funkcje. 

  • Running Power. Bezpośredni pomiar mocy biegowej (wyrażony w watach) bez dodatkowych czujników zewnętrznych.
  • Próg mleczanowy. Algorytm szacujący stężenie mleczanu we krwi.
  • Inteligentny tryb maratonu. Kompleksowe wsparcie obejmujące planowanie przygotowań, nawigację z poprawkami w czasie rzeczywistym oraz strategię nawadniania i odżywiania podczas biegu. Wszystko z uwzględnieniem tras i specyfiki światowych maratonów. 
  • Import danych. Zegarek wspiera synchronizację danych z platformami Strava, Komoot, Intervals.icu oraz Kotcha.

Sensor TruSense mierzy także tętno, EKG, poziom SpO2, zmienność rytmu zatokowego (HRV) oraz sen z wykrywaniem bezdechu sennego. 

Huawei Watch GT Runner 2 ma kopertę wykonaną z tytanu klasy lotniczej. Ekran chroniony jest przez szkło Kunlun Glass 2. generacji, które ma być bardziej odporne na upadki niż szkło szafirowe.

Koperta ma średnicę 43,5 mm i grubość 10,7 mm, a waga samej obudowy to 34,5 g (43,5 g z paskiem materiałowym). Huawei podkreśla, że Watch GT Runner 2 jest smuklejszy i lżejszy niż konkurencyjny model Garmin Forerunner 970 (12,9 mm grubości i waga 56 g z paskiem). 

Wyświetlacz ma osiągać jasność szczytową na poziomie 3000 nitów, a nowy tkany pasek AirDry ma zapewniać o 25 proc. lepszą oddychalność w porównaniu do poprzednich rozwiązań. 

Huawei Watch GT Runner 2 wykorzystuje nową konstrukcję anteny (3D Floating Antenna), co ma przekładać się na 50-procentowy wzrost wydajności sygnału GPS. W miejscach, w których zegarek gubi zasięg (np. tunele), ma lepiej radzić sobie z szacowaniem przebytego dystansu bazując na danych z akcelerometru. 

Mimo relatywnie małych wymiarów, Huawei deklaruje, że akumulator o pojemności 540 mAh pozwala na:

  • do 14 dni typowego użytkowania,
  • do 32 godzin ciągłego treningu z aktywnym GPS.

Huawei Watch GT Runner 2 jest kompatybilny ze smartfonami z systemami Android oraz iOS. 

Huawei Watch GT Runner 2 z płatnościami Curve Pay

Huawei ogłosił przy okazji powrót płatności zbliżeniowych, o czym informowaliśmy już kilka dni temu. Na zegarkach Huawei Watch GT Runner 2 oraz Huawei Watch GT 6 można zainstalować aplikację Curve Pay, która pozwala na podpięcie niemal dowolnej karty Mastercard lub Visa. 

Przypomnijmy, że w styczniu Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła uprawnienia firmie Quicko, która była dotychczasowym dostawcą usługi płatności zbliżeniowych na zegarkach Huaweia. 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login