Nowe akcesoria od Huawei. Możesz wybrać polimer lub metal

Za oknami coraz cieplej i jaśniej, a Huawei poszerza portfolio swoich produktów. O ile słuchawki Huawei FreeBuds Pro 5 kolorystycznie przypominają o zimie, tak opaski Huawei Band 11 zaoferują kilka żywych kolorów i pełne barw motywy.

Huawei odświeża swoje portfolio produktowe w 2026 roku. Po premierze słuchawek Huawei FreeClip 2 producent prezentuje coś dla fanów wysokiej jakości dźwięku w formie TWS. W modelu Huawei FreeBuds Pro 5 postawiono na wsparcie kodeków L2HC 2.0 oraz LDAC, podwójny system przetworników oraz podwójny konwerter cyfrowo-analogowy.

Huawei FreeBuds Pro 5 mają zaoferować wysoką jakość brzmienia

Producent na potrzeby nowych słuchawek dokanałowych opracował dwuprzetwornikowy system akustyczny z podwójnymi przetwornikami dźwięku (DSP) oraz podwójnym konwerterem cyfrowo-analogowym (DAC). Zadbał też o to, by ten system obsłużył dźwięk z odpowiednią przepustowością. W efekcie ten może docierać z prędkością do 2,3 Mb/s, co potwierdza certyfikat HWA Lossless.

W aplikacji Huawei Audio Connect możemy zarządzać ustawieniami dźwięku i skroić je pod swoje potrzeby. Wyreguluje także pracę aktywnej redukcji hałasu, która może dopasowywać się do otoczenia dzięki wsparciu AI. Wbudowany system mikrofonów pozwala osiągnąć klarowność dźwięku nawet wtedy, gdy docierają do niego głośne szumy. Konstrukcja oferuje też czystą jakość rozmów przy głośności otoczenia do 100 dB.

Najnowsze słuchawki Huawei mają standard IP57

Konstrukcja urządzenia jest nieco lżejsza niż poprzednio, ale producentowi udało się zmieścić baterie zapewniające nawet 9 godzin odtwarzania muzyki bez włączonego ANC oraz do 38 godzin z wykorzystaniem etui. To wszystko przy wodoodporności w skali IP57.

Trzy kolory słuchawek Huawei FreeBuds Pro 5

Producent wycenił słuchawki na 849 złotych. W ramach oferty premierowej od 26 lutego do 29 marca kupujący mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 150 złotych. Kupujący w sklepie Huawei.pl otrzymają poza tym dodatkowe wsaprcie na wypadek zgubienia słuchawki - rabat w wysokości 50 proc. przez rok od zakupu. Jakość tych słuchawek możecie sprawdzić w recenzji Huawei FreeBuds Pro 5 autorstwa Norberta.

Huawei Band 11 to seria opasek gotowa na wiele aktywności

Do Polski trafi zarówno Huawei Band 11, jak i Huawei Band 11 Pro. Główna różnica dotyczy tego, że model Pro otrzyma moduł GPS do lokalizacji, a więc będzie mógł zapisać trasę biegu bez potrzeby korzystania ze smartfonu podczas wysiłku.

Inną różnicą jest maksymalna jasność ekranu AMOLED 60 Hz o przekątnej 1,62 cala. W przypadku Huawei Band 11 Pro osiąga ona do 2000 nitów, a model podstawowy rozświetli się do 1500 nitów. Oprócz tego model Pro zarejestruje więcej parametrów dotyczących biegu jak techniki i prognozy wyników.





Huawei Band 11 i Huawei Band 11 Pro

Poza tym konstrukcyjnie to bliźniacze modele z tymi samymi cechami. Obudowa w obydwu modelach przeszła testy wodoszczelności do 5 ATM. Huawei Band 11 waży 17 gramów, a Huawei Band 11 Pro – 18 gramów. Do wyboru znajdziemy dwie wersje wykończenia - ze stopu polimeru lub nieco droższą - ze stopu aluminium. Niezależnie od wybranego wykończenia otrzymamy pomiar 100 aktywności sportowych, a także wybór ze 100 tarcz zegarka, także z konfigurowalnymi widżetami. Na końcu w aplikacji Huawei Zdrowie czeka na nas podsumowanie aktywności.

Opaski zmierzą nie tylko puls i poziom natlenienia krwi, ale także dokonają analizy fali tętna, przeanalizują cykl menstruacyjny i sprawdzą zmienność rytmu zatokowego. Będą także monitorować nasz stan podczas drzemek.

Seria Huawei Band 11 trafi na rynek w trzech odsłonach:

HUAWEI Band 11 obudową z polimeru za 219 zł, w wersjach: Ze srebrną obudową i fioletowym paskiem z fluoroelastomeru, Z czarną obudową i czarnym paskiem z fluoroelastomeru.

HUAWEI Band 11 ze stopu aluminium za 249 zł, w wersjach: Ze srebrną obudową z białym paskiem z fluoroelastomeru, Z beżową obudową i beżowym paskiem z fluoroelastomeru, Ze srebrną obudową i zielonym paskiem z fluoroelastomeru.

HUAWEI Band 11 Pro ze stopu aluminium za 299 zł, w wersjach: Ze srebrną obudową i zielonym paskiem nylonowym, Ze srebrną obudową i niebieskim paskiem z fluoroelastomeru, Z czarną obudową i czarnym paskiem z fluoroelastomeru.



W okresie do 22 marca kupujący mogą skorzystać z rabatu w wysokości 40 złotych na wersję z obudową z polimeru oraz 50 złotych na opaski wykonane z aluminium.