Coraz śmielej oczekujemy od naszych domów samodzielności i inteligencji. Marka Dreame, znana dotychczas z innowacji w dziedzinie robotyki i beauty, rozwija swoją wizję, stając się kreatorem kompletnego ekosystemu, w którym technologia doskonale rozumie potrzeby domowników.

Materiał sponsorowany przez Dreame

W jego centrum staje nowy flagowiec – Dreame X60 Ultra. To robot sprzątający, który udowadnia, że przyszłość inteligentnego domu rozwija się na naszych oczach. Reprezentuje on zupełnie nowy poziom domowej automatyzacji, gdzie zaawansowana inteligencja działa dyskretnie w tle, przejmując pełną inicjatywę i całkowicie zwalniając nas z codziennych obowiązków.

Dom przyszłości z Dreame

Technologia przestała być jedynie funkcjonalnym dodatkiem do naszych wnętrz. Obecnie marka skutecznie kształtuje nasze domy, tworząc spójną całość obecną w każdym aspekcie życia. Dom wyposażony w urządzenia Dreame to po prostu dom przyszłości.

Producent udowadnia, że kompleksowa opieka nad naszą przestrzenią wykracza daleko poza czyste podłogi. Firma odważnie weszła do kuchni, wprowadzając zaawansowane lodówki serii Mega Pro oraz nowoczesne piekarniki. Z kolei w łazienkach zagościły innowacyjne pralki i suszarki należące do serii L9. Dopełnieniem tego wyjątkowego środowiska są inteligentne oczyszczacze i nawilżacze powietrza.

Ultrasmukły design i bezkompromisowa moc

Prawdziwą kulminacją lat inżynierii jest nowy flagowiec Dreame X60 Ultra. Urządzenie to wyróżnia się wyjątkowo smukłą konstrukcją, mierząc rekordowo niskie 7,95 cm wysokości. To kluczowy parametr, który pozwala maszynie wjeżdżać głęboko pod niskie sofy, szafki RTV czy ramy łóżek. Tam, gdzie inne modele nie mają dostępu, ten robot radzi sobie bez najmniejszego problemu.

Futurystyczny design idzie w parze z potężnymi możliwościami. Robot wykorzystuje technologię Vormax™, oferując imponującą siłę ssania na poziomie 35 000 Pa. Dzięki temu staje się całkowicie bezkompromisowy w walce z najtrudniejszymi zabrudzeniami na absolutnie każdej powierzchni.

Dom bez barier

Sercem robota jest zaawansowany system OmniSight™. Wspomagany przez sztuczną inteligencję, X60 Ultra nie tylko widzi otoczenie, ale doskonale je rozumie. Urządzenie z milimetrową precyzją rozpoznaje ponad 280 typów różnych obiektów. Nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych, na przykład w ciemnym korytarzu, potrafi bezbłędnie wyznaczyć optymalną trasę, eliminując ryzyko kolizji czy utknięcia.

Dodatkowo maszyna bezpowrotnie łamie dotychczasowe bariery fizyczne. Zastosowana technologia ProLeap™ sprawia, że robot bez trudu pokonuje przeszkody o wysokości sięgającej aż 8,8 cm. Wysokie progi między pokojami, puszyste dywany czy połączone nogi nowoczesnych mebli przestały stanowić jakikolwiek problem, a sprzęt niezwykle płynnie porusza się po całej przestrzeni domu.

Wykrywanie plam i mopowanie na ciepło

Dzięki inteligentnemu systemowi oświetlenia, X60 Ultra bez trudu ujawnia kurz, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Urządzenie na bieżąco analizuje sytuację na podłodze i automatycznie dostosowuje siłę ssania do poziomu wykrytych zabrudzeń. Na dywanach do akcji wkracza z kolei całkowicie nowa szczotka HyperStream™ DuoBrush 2.0. Jej konstrukcja skutecznie zapobiega wplątywaniu się sierści i włosów, a autorski system uszczelniania dociska ją do podłoża, perfekcyjnie wyczesując brud z samej głębi runa.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak w kwestii mycia twardych podłóg, jak kafelki czy parkietów. System DreameGlide™ wykorzystuje specjalne termiczne pady mopujące, które samodzielnie utrzymują temperaturę wody powyżej 40°C. To przyjemne ciepło jest utrzymywane przez minimum 4 minuty ciągłego mopowania. Pozwala to błyskawicznie i skutecznie rozpuścić uporczywe, tłuste plamy kuchenne, z którymi zimna woda nie miała dotychczas szans.

Strażnik czystości w domu przyszłości

Dreame X60 Ultra w pełni zasługuje na miano dyskretnego strażnika czystości w domu przyszłości. Ten innowacyjny flagowiec to dowód na to, że technologia obecna w tle nie tylko aspiruje do bycia częścią naszego życia, ale realnie zmienia naszą codzienność na lepsze.

