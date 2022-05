Firma LG Display pracuje nad technologią, dzięki której telewizory OLED będą mogły oferować jeszcze wyższy poziom jasności.

Panele LG OLED będą jaśniejsze – nawet do 1200 nitów

W niektórych spośród tegorocznych modeli telewizorów LG OLED zastosowanie znajdują panele nowej generacji i wyższej klasy: OLED EX. Ich cechą charakterystyczną jest jasność dochodząca nawet do 1000 nitów, co eliminuje jeden z większych minusów tej technologii. Nawet taka wartość jest jednak daleka od najlepszych rozwiązań LED czy nawet paneli QD-OLED Samsunga, osiągających jasność 1500 nitów. Firma LG Display nie powiedziała jednak jeszcze ostatniego słowa w tym temacie.

Jak podaje The Elec, końca dobiegają prace nad panelami OLED z mikrosoczewkami, dzięki którym jasność wzrośnie do około 1200 nitów. To znacząco skróciłoby dystans do paneli QD-OLED. Taka wartość wydaje się też w zupełności wystarczająca do tego, by efekty HDR robiły odpowiednie wrażenie. Produkcja takich wyświetlaczy – według tego samego źródła – miałaby ruszyć jeszcze w tym roku, co oznaczałoby szansę na debiut w przyszłorocznej linii telewizorów LG.

Mikrosoczewki to sprawdzony sposób

Mikrosoczewki, jakie zamierza zastosować LG Display, mają jeszcze atut. Nie tylko zwiększają jasnosć, ale też zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Technologia ta nie jest zresztą czymś zupełnie nowym. Jak zauważa serwis FlatpanelsHD, już teraz z powodzeniem jest stosowana w niektórych panelach LCD/LED, a także w mobilnych wyświetlaczach OLED (między innymi w smartfonie Samsung Galaxy S21 Ultra).

Źródło: The Elec, FlatpanelsHD