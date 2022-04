Telewizory OLED ponownie znalazły się w obszarze zainteresowań firmy Samsung. Wiąże z nimi poważne plany i w przyszłym roku mamy doczekać się poważnego rozszerzenia oferty.

Telewizory Samsung OLED – 55 i 65 cali to tylko początek

Nawet jeśli nie było to zaskoczenie, to i tak była to sensacja. Samsung powrócił w tym roku na rynek telewizorów OLED, wraz z autorskimi panelami, wykorzystującymi dodatkowo kropki kwantowe (Quantum Dot), stąd czasem nazywa się je QD-OLED. Na dobry początek producent z Korei Południowej przygotował dwa warianty rozmiarowe: 55 i 65 cali, które będą wykorzystane w telewizorach Samsung S95B (widoczny na zdjęciu powyżej) i Sony A95K. Na tym wcale jednak nie zamierza kończyć.

Jak donosi firma badawcza DSCC firma Samsung Display już w przyszłym roku rozpocznie masową produkcję wyświetlaczy QD-OLED w dwóch kolejnych rozmiarach: większym (77 cali) i mniejszym (49 cali), aby lepiej odpowiadać na potrzeby i preferencje klientów. W obu przypadkach rozdzielczość prawdopodobnie wyniesie 4K (choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone).

Samsung QD-OLED to nisza. Przynajmniej na razie

Aktualnie z panelów QD-OLED tworzonych przez Samsung Display korzystają jedynie Samsung i Sony. Panasonic przyznał, że to rozważa, TCL na razie nie planuje. Dla porównania panele OLED produkcji LG Display znajdują zastosowanie w urządzeniach około 20 marek.

Jeśli chodzi o moce przerobowe, to fabryki Samsung Display są obecnie w stanie produkować około 1,8 miliona panelów QD-OLED rocznie.

