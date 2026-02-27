Panasonic wraca do telefonów z klapką. Przeszłość w teraźniejszości

Telefony

Panasonic zaprezentował trzy modele 4G: KX-TF600, KX-TU260 i KX-TU410. Stawiają na rozmowy i SMS-y, bez aplikacji i rozpraszających powiadomień. To propozycja dla osób ceniących prostotę oraz dla użytkowników wymieniających starsze telefony po wygaszaniu 2G i 3G.

Producenci coraz częściej przypominają o telefonach bez aplikacji. Panasonic dołącza z trzema nowymi modelami 4G, które celują w podstawową łączność i długą pracę na baterii. Urządzenia mają ułatwić przejście z wysłużonych komórek na nowszy standard, bez nauki złożonych systemów.

Telefony 4G bez aplikacji: dla kogo i po co

Nowe KX-TF600, KX-TU260 i KX-TU410 skupiają się na rozmowach i SMS-ach. Brak rozbudowanych systemów oznacza mniejsze wymiary i oszczędność energii. W wielu krajach Europy wygasza się sieci 2G i 3G, więc modele z obsługą 4G i VoLTE pomagają zachować wyraźną jakość połączeń.

Producent podkreśla, że to nie urządzenia "retro". Na pokładzie są: Bluetooth, latarka LED, alarm, tryb głośnomówiący i ładowanie przez USB-C. Telefon ten będzie także dobrą opcją dla osób ograniczających cyfrowe rozproszenia lub potrzebujące niezawodnego sprzętu  na wyjazdach, w pracy lub jako pierwszy telefon dla dziecka.

Przycisk SOS i duże klawisze

Modele TU260 i TU410 mają przycisk SOS umieszczony z tyłu. Do przycisku można przypisać do pięciu kontaktów alarmowych; telefon zadzwoni kolejno na każdy numer do skutku, a następnie przełączy połączenie na głośnik. Wszystkie trzy modele oferują duże, podświetlane klawisze, zgodność z aparatami słuchowymi i praktyczną latarkę.

Wybór konstrukcji dopasujemy do przyzwyczajeń. TF600 i TU410 to klapki, które można odebrać otwarciem obudowy, a TU260 to klasyczna "kostka". Telefony dostępne są w czerni, a w zależności od rynku także w czerwieni.

Bateria na kilka dni i USB-C

Panasonic akcentuje długi czas pracy telefonu. TF600 ma do 290 godzin czuwania (ponad 12 dni) i do 6,5 godziny rozmów w 2G lub do 4 godzin w 4G. TU260 i TU410 oferują krótsze, ale nadal zadowalające wyniki. Ładowanie przez USB-C ma być szybkie i wygodne.

Ekrany, ergonomia i odporność IP44

TF600 ma ekran 2,8 cala, a TU260 i TU410 po 2,4 cala. Klawiatury zaprojektowano z myślą o czytelności: wyraźne cyfry, czytelne oznaczenia oraz zielony i czerwony przycisk do odbierania i kończenia rozmów. TU260 wyróżnia się ergonomiczną, antypoślizgową obudową, a klapki TF600 i TU410 mają zaokrąglone krawędzie i stabilny chwyt.

Wszystkie modele spełniają normę IP44 (odporność na kurz i zachlapania). Gniazda ładowania i audio chronią gumowe osłony, co sprzyja użyciu w pracy terenowej, w warsztacie czy na budowie.

Aparat, wiadomości i akcesoria

Każdy model ma aparat do prostych zdjęć, które można przesłać bliskim np. w wiadomościach. Dzięki Bluetooth podłączymy słuchawki bezprzewodowe, a klasyczne - przez złącze audio. Latarka pomaga w codziennych sytuacjach, a tryb głośnomówiący ułatwia dłuższe rozmowy i notowanie.

Kiedy w sprzedaży

TF600 i TU260 trafią do sprzedaży w lutym 2026 r. u czołowych sprzedawców, na Amazonie i w sklepie internetowym Panasonic. TU410 pojawi się w ofercie wiosną 2026 r.

