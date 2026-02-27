Karta graficzna GeForce RTX 5050 może być ciekawą propozycją dla mniej wymagających graczy. Szczególnie teraz, gdy najtańsze modele można kupić w promocji poniżej 1000 zł.

GeForce RTX 5050 zalicza się do bardzo podstawowych modeli. Karta najlepiej odnajduje się w grach e-sportowych i mniej wymagających tytułach. W nowszych, bardziej wymagających grach też pozwoli na rozgrywkę, ale jedynie po akceptacji kompromisów w jakości grafiki – obniżenia detali, wyłączenie usprawnień pokroju Path Tracingu czy aktywowania generatora klatek DLSS MFG.

Model ten pojawił się w naszym zestawieniu polecanych kart graficznych do grania. GeForce RTX 5050 jest dobrym wyborem dla osób szukających taniej, nowej jednostki do casualowego grania lub e-sportu, ale nie dla tych, którzy oczekują pełnej jakości graficznej lub chcą inwestować w sprzęt na lata.

Cena pozostawiała wiele do życzenia

GeForce RTX 5050 zadebiutował w połowie 2025 roku w cenie około 1200 zł, co już na starcie nie czyniło go szczególnie atrakcyjną propozycją. W zbliżonym budżecie lub nawet taniej można było znaleźć choćby modele Intel ARC B570 z 10 GB VRAM, które na papierze prezentowały się jako rozwiązanie bardziej przyszłościowe.



Najtańsze karty GeForce RTX 5050 można kupić za 999 zł (foto: x-kom)

Teraz to się zmieniło. Obecnie najtańsze modele typu Gigabyte GeForce RTX 5050 D6 i Gainward GeForce RTX 5050 StormX w promocji w sklepie x-kom można kupić za 999 zł, co czyni je ciekawą ofertą dla mniej majętnych graczy. Zwłaszcza, jeśli zależy nam na wykorzystaniu technologii “zielonych” (np. DLSS 4.5).

Warto jednak brać pod uwagę, że to bardzo podstawowe konstrukcje, które zostały wyposażone w niewielkie chłodzenie z pojedynczym wentylatorem, co naturalnie odbija się na kosztach produkcji, ale też na temperaturze i kulturze pracy karty. Trzeba zatem liczyć się z kompromisami.