Mamy mocnego kandydata do tytułu telewizora 2021 roku. Samsung QE65QN95A zbiera bardzo pozytywne oceny w recenzjach i wkrótce przekonamy się, czy zasłużenie.

Dzięki kropkom kwantowym telewizory Samsung od kilku lat mogą się pochwalić naprawdę wysoką jakością obrazu. W tym roku jednak producent poszedł jeszcze o krok dalej i połączył je z podświetleniem Mini LED, cechującym się diodami wielkości 1/40 tych konwencjonalnych. Umożliwia to podzielenie obrazu na jeszcze więcej stref, a to z kolei sprawia, że osiągalny jest jeszcze wyższy kontrast, na czym zyskują też kolory. Tyle teoria – a jak to wygląda w praktyce? Pierwsze recenzje napawają optymizmem.

Samsung Neo QLED przetestowany. Ocena 5/5 to standard

Flagowy Samsung QE65QN95A z rodziny Neo QLED – a więc najlepszy w tegorocznej ofercie Koreańczyków telewizor 4K z podświetleniem Mini LED i kropkami kwantowymi – trafił już do pierwszych brytyjskich redakcji. Testerzy dosłownie się nim zachwycają i wszyscy przyznają mu piątki w pięciostopniowej skali. Ci wszyscy to między innymi What Hifi, TechRadar, Stuff, T3, Pocket-lint i Trusted Reviews.

Tom Parsons z What Hifi nazywa Neo QLED „największym dotąd zagrożeniem dla dominacji OLED”, a według Simona Lucasa z T3 telewizor QE65QN95A wydaje się topowym modelem, do którego inne będą w tym roku porównywane. Wtóruje im Steve Withers z Pocket-lint, według którego połączenie Mini LED i Quantum Dot daje „imponujące efekty”. – „Ten telewizor pozwolił Samsungowi rozwiązać zagadkę pod tytułem: jak zapewnić równocześnie wspaniałą czerń i mocne rozjaśnienia” – tak z kolei napisał o nim John Archer z Trusted Reviews.

„Doskonałe funkcje dla graczy, znakomita jakość obrazu i imponujący system audio” – wymienia zalety recenzent TechRadar. Wspomina również o eleganckiej, smukłej konstrukcji (co również jest efektem zastosowania podświetlenia Mini LED) oraz pilocie zasilanym energią słoneczną. Świetna jakość wykonania jest zaś tym, na co szczególną uwagę zwraca redakcja Stuff.

Samsung QE65QN95A. Ten telewizor pokazuje moc w 2021 roku

Tymczasem podsumujmy najważniejsze informacje na temat telewizora Samsung QE65QN95A. Jest to supersmukły telewizor 4K z panelem VA klasy 100/120 Hz, którego sercem jest Neo Quantum Processor 4K. Został wyposażony w 4 porty HDMI 2.1, a na tym wcale nie kończą się jego atuty z perspektywy gracza (jest też nowy Game Bar, pozwalający na bieżąco podglądać najważniejsze parametry i jest AMD FreeSync Premium Pro). Wypada też wspomnieć o 60-watowym systemie audio i HDR w formacie HDR10+ Adaptive.

Krótko mówiąc: Samsung QE65QN95A powinien pokazać, na co stać telewizory dla „wymagającego Kowalskiego” w 2021 roku. Według brytyjskich redakcji jest to wyśmienity pokaz. I choć rok się dopiero rozpoczął, wyraźnie widać, że mamy tu mocnego kandydata do tytułu telewizora roku. Możemy ci zdradzić, że już wkrótce sami przekonamy się o jego możliwościach i podzielimy się wrażeniami na benchmarku. Wyczekuj recenzji – jest już blisko!

