Potwierdzili datę premiery GTA 6. Gra ma przynieść rekordowe przychody

Take-Two Interactive prognozuje nawet 8,2 mld dol. przychodów w roku fiskalnym 2027. Wydawca nie wskazuje wprost przyczyny, ale wszystko prowadzi do jednego tytułu – GTA 6, jednej z najbardziej wyczekiwanych gier świata.

GTA 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Rockstar Games i Take-Two Interactive od dawna budują napięcie wokół nowej odsłony serii, a każda kolejna informacja momentalnie obiega internet. Teraz emocje podgrzała prezentacja dla inwestorów, w której wydawca ujawnił ambitne prognozy finansowe.

Take-Two prognozuje miliardowe przychody

W opublikowanej prezentacji dla inwestorów Take-Two Interactive pochwaliło się wynikami finansowymi i przedstawiło prognozy na kolejne lata. Firma poinformowała, że:

„Przychody netto za czwarty kwartał roku fiskalnego wyniosły 1,58 mld dolarów, przekraczając wcześniejsze prognozy spółki. W całym roku fiskalnym 2026 przychody netto osiągnęły 6,72 mld dolarów. Wstępne prognozy na rok fiskalny 2027 zakładają natomiast przychody netto na poziomie od 8,0 do 8,2 mld dolarów”.

Wydawca nie wskazuje bezpośrednio, że za tak ogromnym wzrostem ma stać właśnie GTA 6. Trudno jednak wyobrazić sobie inny tytuł, który byłby w stanie wygenerować aż takie zainteresowanie i sprzedaż.

GTA 6 może być największą premierą w historii gier

O GTA 6 mówi się dziś nie tylko jako o potencjalnym hicie, ale wręcz o kulturowym wydarzeniu. Analitycy od dawna przewidują, że nowa odsłona serii może pobić rekordy sprzedaży już w pierwszych dniach po premierze. Ogromna baza fanów, popularność marki oraz brak realnej konkurencji sprawiają, że oczekiwania wobec gry są gigantyczne.

Z drugiej strony GTA 6 ma być również jedną z najdroższych gier w historii branży. Oficjalne dane nie zostały ujawnione, jednak od miesięcy pojawiają się nieoficjalne informacje mówiące nawet o 2 mld dol. kosztów produkcji i marketingu.

Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, GTA 6 ustanowiłoby nowy rekord pod względem budżetu. Rockstar najwyraźniej liczy jednak, że inwestycja szybko się zwróci. Patrząc na skalę zainteresowania grą, taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny.

Premiera GTA 6 już pod koniec 2026 r.

Na razie gracze muszą uzbroić się w cierpliwość. GTA 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 r. na konsolach Xbox Series S/X i PlayStation 5. Wersja PC pojawi się później, choć dokładna data nadal pozostaje tajemnicą. Ceny w sklepach jeszcze nie są znane.

“Jesteśmy przekonani, że rok obrotowy 2027 ustanowi nowe rekordy pod względem wyników operacyjnych – napędzane premierą Grand Theft Auto 6, która odbędzie się 19 listopada” – powiedział Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two Interactive.