Wielka zapowiedź podczas Paris Major. Rocket League zmierza na Unreal Engine 6

Rocket League szykuje największą zmianę technologiczną w swojej historii. Podczas turnieju Paris Major twórcy zapowiedzieli przejście gry na silnik Unreal Engine 6 i pokazali pierwsze materiały zapowiadające nową erę popularnego hitu.

Rocket League od lat pozostaje jednym z największych fenomenów sieciowego grania. Produkcja studia Psyonix połączyła piłkę nożną z widowiskową jazdą samochodami i szybko zdobyła miliony fanów na całym świecie. Gra regularnie pojawia się na największych turniejach esportowych, a jej dynamiczna rozgrywka wciąż przyciąga nowych graczy.

Co ciekawe, mimo ogromnej popularności Rocket League cały czas działa na bardzo leciwym już silniku Unreal Engine 3. To technologia pamiętająca jeszcze poprzednie generacje konsol. Teraz jednak nadchodzi wielka zmiana.

Nowa wersja Rocket League

Podczas turnieju Rocket League Paris Major studio Psyonix oficjalnie zapowiedziało wydanie gry na silniku Unreal Engine 6. Informacja pojawiła się podczas specjalnej prezentacji, w trakcie której pokazano także krótki materiał wideo prezentujący pierwsze ujęcia z gry.

Dla wielu fanów była to jedna z największych niespodzianek wydarzenia. Jeszcze do niedawna mówiło się głównie o możliwym przejściu Rocket League na Unreal Engine 5, tymczasem twórcy od razu ogłosili wykorzystanie najnowszej technologii Epic Games.

Jeśli projekt rzeczywiście trafi na rynek w najbliższych latach, Rocket League może stać się jedną z pierwszych gier działających na Unreal Engine 6. To oznaczałoby ogromny technologiczny skok dla produkcji, która przez lata rozwijana była na znacznie starszym rozwiązaniu.

Na razie Psyonix mówi jednak wyłącznie o zapowiedzi. Studio nie ujawniło żadnej daty premiery ani nawet przybliżonego okna wydania nowej wersji gry. Niewykluczone, że więcej informacji pojawi się podczas Unreal Fest, które odbędzie się w dniach 16–18 czerwca. To właśnie tam Epic Games regularnie prezentuje nowe technologie i plany związane z rozwojem silnika Unreal Engine.

W sieci pojawiły się też głosy krytyki

Choć wielu graczy zareagowało na zapowiedź entuzjastycznie, w internecie szybko pojawiły się także krytyczne komentarze. Część społeczności zwraca uwagę, że obecny Unreal Engine 5 wciąż bywa problematyczny i nie wszystkie gry wykorzystujące tę technologię działają idealnie.

Niektórzy gracze sugerują więc, że Epic Games powinno najpierw dopracować obecny silnik, zanim ruszy z kolejną generacją technologii. Pojawiają się również obawy dotyczące wydajności i potencjalnych problemów technicznych po przejściu Rocket League na całkowicie nowe rozwiązanie.