Twórcy gier Agony i Succubus intensywnie pracują nad swoją nową produkcją zatytułowaną Paranoid. To kolejna mroczna i przerażająca opowieść. I mamy nadzieję, że lepsza od poprzednich.

Paranoid – piekło, które nosi się w sobie

Tym razem bydgoska ekipa Madmind odpuszcza sobie piekło. Przynajmniej to rozumiane tradycyjnie, bo potwory nawiedzające umysł głównego bohatera Paranoid nie różnią się za bardzo od artystycznych wizji niezbawionych mieszkańców królestwa potępienia.

Patrick – bo tak ma na imię protagonista – w niewyjaśnionych okolicznościach stracił całą swoją rodzinę, co na dobre złamało jego psychikę i sprawiło, że mieszkanie stało się jego więzieniem. Z czasem problemy nie zelżały, a tylko się zintensyfikowały i to w takim stanie go poznamy. A początek wszystkiemu da tajemniczy telefon.

Obserwując wydarzenia z perspektywy pierwszej osoby będziemy przemierzać miasto z końcówki lat 80. ubiegłego stulecia. Na pozór całkiem normalne, ale płatający figle umysł Patricka zmienia je czasem nie do poznania. W Paranoid ta psychologiczna opowieść jest tłem dla intensywnej, dynamicznej i brutalnej rozgrywki. I to właśnie temu przyjrzeć się pozwala najnowszy zwiastun – obejrzysz go poniżej.

Zobacz najnowszy gameplay trailer Paranoid:

Choć od pierwszej zapowiedzi Paranoid minęły już przeszło trzy lata, studio Madmind wciąż nie jest w stanie podać choćby przybliżonej daty premiery. Wiemy za to, że gra powstaje z myślą o pecetach.

Źródło: Dark Side of Gaming, Madmind Studio