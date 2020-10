Premiera Partisans 1941 to święto miłośników taktycznych strategii w stylu Commandos. A ta jest już za nami, więc nie masz na co czekać – ruszaj po swoją kopię.

Premiera Partisans 1941 za nami – gra zbiera dobre recenzje

Bez końca zagrywałeś się w Komandosów, a teraz nie masz w co grać? Tak naprawdę, to od wczoraj masz. Gdy nauczyciele świętowali swój dzień, na Steamie wylądowała gra Partisans 1941 i zdążyła już zebrać kilka dobrych recenzji. Ta taktyczna strategia z elementami skradanki pozwala ci przejąć kontrolę nad radzieckimi partyzantami, by przechytrzyć nazistowskiego okupanta i – jak się okazuje – robi to w bardzo dobrym stylu.

GameStar – 8,0/10

GameWatcher – 6,5/10

God is a Geek – 8,0/10

PC Gamer – 8,0/10

Softpedia – 7,5/10

The Digital Fix – 8,0/10

The Games Machine – 7,1/10

Wccftech – 7,8/10

Procent pozytywnych recenzji na Steamie: ~85%

Te wysokie oceny mają swoje uzasadnienie. Dobrze pomyślana mechanika rozgrywki, w której szalenie istotny jest zmysł taktyczny, ciekawie zaprojektowane poziomy i przyjemna dla oka oprawa wizualna to najmocniejsze strony tego tytułu. Krytyka zaś jest związana przede wszystkim z tym, że twórcy niewiele dali tu od siebie – to niemal imitacja tytułów, którymi się inspirowali. Inna sprawa, że można w tym też widzieć zaletę.

Na czym polega rozgrywka w Partisans 1941?

Ta rozgrywka w Partisans 1941 polega przede wszystkim na planowaniu akcji, a następnie realizowaniu tego planu punkt po punkcie (albo też improwizowaniu, jeśli jest taka potrzeba). Sporo czasu spędzimy też na zdobywaniu zasobów, motywowaniu żołnierzy i poprawianiu ich umiejętności. Chcesz się dowiedzieć więcej? W takim razie już teraz zobacz premierowy zwiastun z omówieniem najważniejszych cech tej produkcji:

Źródło: Daedalic Entertainment

