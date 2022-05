Firma Lenovo to jeden z najpopularniejszych na świecie producentów komputerów, przede wszystkim tych przenośnych. 5 maja zaprezentowano kolejną generację laptopów serii Yoga. W ofercie znalazł się także nowy model komputera typu all-in-one.

Nowe laptopy Lenovo Yoga

Nowe komputery marki Lenovo wyróżniają się zarówno designem jak i wysoką wydajnością. W tegorocznych urządzeniach wykorzystano procesory Intel Core 12. generacji lub AMD Ryzen 6000. Są nawet modele, na pokładzie których znajdują się dedykowane karty graficzne marki Intel.

W tegorocznej ofercie znalazły się następujące modele:

Yoga Slim 9i,

Yoga Slim 7i Pro X,

Yoga Slim 7 Pro X,

Yoga Slim 7i Carbon,

Yoga AIO 7.

Poza tym, pojawiły się także odświeżone 14 i 16-calowe laptopy Yoga Slim 7 Pro, Yoga Slim 7i Pro oraz Yoga 7.

Yoga Slim 9i

Yoga Slim 9i to niewielki laptop, który charakteryzuje się dużą mocą obliczeniową. Grubość jego obudowy to niecałe 15 milimetrów. Urządzenie wyposażone zostało w dotykowy ekran typu OLED, którego przekątna ma długość 14 cali, a maksymalna rozdzielczość to 4K. Jest także wsparcie dla technologii HDR o głębi 10 bitów oraz pełna pokrycie palety kolorów DCI-P3.

Komputery te wyposażone są w między innymi w procesory Intel Core 12. generacji oraz platformę EVO 3.0.

Firma Lenovo nie zapomniała także o zabezpieczeniach. W dobie wszechobecnych ataków hakerskich z pewnością przyda się szyfrowanie na poziomie hardware’u, które zapewnia skuteczną ochronę przed atakami typu ransomware i root.

Yoga Slim 7i Pro X i Yoga Slim 7 Pro X

Równie ciekawie zapowiadają się komputery serii 7, które wyposażone są w procesory Intel Core 12. generacji (modele z „i” w nazwie) oraz AMD Ryzen 6000 (modele bez dopisku „i”).

Dostępne będą modele z pamięcią RAM typu LPDDR5 o pojemności do 32 GB, co oznacza, że Lenovo nie stawia w tym przypadku na kompromisy. Taka ilość pamięci w połączeniu z wydajnymi procesorami pozwoli na realizację bardzo wymagających zadań. Co więcej, urządzenia posiadać będą także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050.

Warto także zwrócić uwagę na dotykowy ekran o wielkość 14,5 cala o rozdzielczości 3K, częstotliwości odświeżania do 120 Hz i pełnym pokryciem palety sRGB.

Yoga Slim 7i Carbon

Model ten waży nieco mniej niż 1 kilogram, a jego grubość w najcieńszym miejscu wynosi 14,8 milimetra. Jak sama nazwa wskazuje, jego obudowa wykonana została między innymi z włókien węglowych, co przyczyniło się do tak niskiej wagi. Yoga Slim 7i Carbon to zatem ultramobilny komputer, który sprawdzi się w między innymi w podróży.

Komputery wyposażone są w ekran o przekątnej 13,3 cala o rozdzielczości 2,5 K z pełnym pokryciem palety sRGB i 8-bitową głębią kolorów.

Na ich pokładzie znajdują się procesory Intel Core 12. Generacji oraz platforma Evo.

Yoga AIO 7

Ten model to urządzenie typu all-in-one co w uproszczeniu oznacza, że wszystkie podzespoły niezbędne do działania tego komputera zostały ukryte w monitorze.

Posiada duży, 27-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4K i 95% pokryciem palety DCI-P3. Co ważne, został on zamocowany do postawy za pomocą zawiasu, dzięki któremu wyświetlacz można między innymi obracać o 90 stopni oraz podnosić i przechylać.

Wyposażony jest on między innymi w procesory AMD Ryzen 6000, a opcjonalnie wybrać można kartą graficzną AMD Radeon RX 6600M. Co więcej, komputer ma także dwa głośniki JBL o mocy 5 watów.

Yoga Slim 7 Pro, Yoga Slim 7i Pro oraz Yoga 7

Na początku wspomnieliśmy także o tym, że odświeżone zostały trzy modele, które już wcześniej znajdowały się w ofercie. Dwa pierwsze komputery dostępne są w dwóch wariantach – ekranem o przekątnej 14 (OLED) oraz 16 cali (IPS).

Mniejsze wyposażone są w niskonapięciowe procesory Intel Core 12. generacji z opcją wyboru karty graficznej GeForce RTX 2050 lub AMD Ryzen 6000 ze zintegrowanym układem graficznym.

Modele z większym ekranem posiadać będą pełnonapięciowe procesory Intel Adler Lake (12. generacja) kartą graficzną Intel ARC A370M lub AMD Ryzen 6000 w komplecie z GeForce RTX 3050 Ti.

Warto dodać, że maksymalna częstotliwość odświeżania tych ekranów to aż 165 Hz.

Na koniec kilka słów o modelu Yoga 7. Posiada między innymi 14-calowy, dotykowy wyświetlacz typu OLED o rozdzielczosci 2,8K, który obsługiwać można za pomocą dedykowanego rysika.

Laptop wyposażony jest w procesory serii AMD Ryzen 6000. Firma pozycjonuje ten komputer jako urządzenie do kreatywnej pracy i konsumpcji treści.

Źródło: informacja prasowa. Grafiki: Lenovo