Niecodzienny patent Google. Czy to szansa na wymienne baterie?

Google może wyeliminować problem małych baterii w składanych urządzeniach w niecodzienny sposób. Nowy patent sugeruje, że zamiast prób wciśnięcia jak najbardziej dopasowanego do kształtu ogniwa możemy doczekać się powrotu do przeszłości.

Smartfony z wymienną baterią z łatwym dostępem do obudowy są dziś niezwykłą rzadkością. Nawet Fairphone 6, telefon słynący z etycznego podejścia do produkcji i długiego wsparcia, wykorzystuje niewielkie śrubki, by zabezpieczyć obudowę. Z kolei do rozebrania większości współczesnych smartfonów potrzebujemy narzędzi do podważania oraz strumieni gorącego powietrza, które rozluźnią klej.

To i tak nie zagwarantuje, że w środku znajdziemy łatwą metodę wyjmowania baterii. Parlament Europejski szykuje zmianę przepisów, w efekcie której proces wymiany baterii byłby o wiele łatwiejszy. I choć nie jest to zmiana, która obecnie wpływa na wygląd urządzeń, tak producenci chcący sprzedawać swoje smartfony na wielu rynkach, muszą eksperymentować z formą. I tak robi Google.

Składany smartfon z wymienną baterią - Google tworzy patent

Seria składanych smartfonów Pixel Fold konsekwentnie omija Polskę, ale być może dzięki tym innowacjom trafi także do nas. Google zgłosiło do amerykańskiego urzędu patentowego projekt urządzenia, które najpewniej jest składanym smartfonem. Widzimy w nim, że w obudowie zmieszczono specjalną “ramę”, w której mieści się ogniwo. Dzięki temu ta zapewnia uziemienie, a do tego baterię da się łatwiej wyjąć.

Wymienna bateria od Google

Zadaniem “ramy” będzie zastąpienie kleju. Bateria umieszczona w środku trzymałaby się sztywno obudowy także dzięki systemowi domykającemu obudowę. Patent zakłada, że takie rozwiązanie nie musiałoby oznaczać rezygnacji z ładowania indukcyjnego, gdyż jedną z warstw ma stanowić cewka. To może oznaczać, że ta także będzie zdejmowana.

Rysunki, opublikowane przez amerykański urząd patentowy, są na tyle ogólne, że trudno udowodnić, iż chodzi o nadchodzącego Pixela 11 Pro Fold. Widać jednocześnie, że Google pracuje nad rozwiązaniem, które zadowoli fanów wymiennych baterii. Tych przez ostatnie lata ubyło, ale nie zabrakło. Biorąc pod uwagę realizację polityki wieloletnich aktualizacji, to właśnie zaimplementowanie wymiennych baterii może zapewnić dłuższe życie wielu smartfonom.