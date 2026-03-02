vivo odpala fotograficzną bombę. X300 Ultra z globalną premierą

Podczas targów MWC 2026 firma vivo ogłosiła, że jej nowy fotograficzny flagowiec opuści Azję. Jest na co czekać.

W ubiegłym roku miałem okazję spędzić kilka dni z vivo X200 Ultra, który do dziś pozostaje jednym z najlepiej ocenianych smartfonów fotograficznych na świecie. Problem w tym, że model ten nigdy nie trafił do Europy, bo dla nas zarezerwowane były dotychczas nieco uboższe warianty o oznaczeniu Pro. Teraz się to zmienia.

Na MWC 2026 padła oficjalna deklaracja, że nadchodzący vivo X300 Ultra będzie dostępny globalnie w wersji z Usługami Google Play. Nie otrzymałem jeszcze potwierdzenia, że smartfon trafi także do Polski, ale szanse na to są.

vivo X300 Ultra zapowiedziany. A wraz z nim jeszcze lepszy telekonwerter

Premierę nowego telefonu rozłożono na raty, gdyż póki co ujawniona została jedynie garść szczegółów, a pełna prezentacja ma się odbyć w późniejszym terminie.

Producent pochwalił się, że vivo X300 Ultra będzie kompatybilny z nowym akcesorium o nazwie vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Mowa o teleobiektywie mocowanym do aparatu tele w smartfonie, który wydłuża ogniskową do 400 mm, zapewniając optyczne przybliżenie na poziomie ok. 16,6x. To dwa razy więcej niż w przypadku telekonwertera z vivo X300 Pro. A że aparat vivo X300 Ultra ma 200 Mpix, możliwe będzie połączenie tak dużego przybliżenia z 4-krotnym zoomem matrycowym. Sumarycznie nawet po przekroczeniu przybliżenia 60x fotki mają zachować ostrość na poziomie zoomu optycznego.

vivo X300 Ultra z akcesoriami

Kolejne zapowiedziane akcesorium to klatka operatorska Pro-grade Camera Cage. Ma ono zestaw fotograficznych mocowań i portów szybkiego montażu, podwójny uchwyt, fizyczne przyciski spustu migawki i regulacji zoomu oraz wentylator chłodzący.

Producent nie ujawnił póki co pełnej specyfikacji vivo X300 Ultra, ale według nieoficjalnych doniesień smartfon otrzyma:

ekran AMOLED LTPO 6,81 cala o rozdzielczości 1440p i odświeżaniu do 120 Hz;

Snapdragona 8 Elite Gen 5;

aparat główny 200 Mpix (1/1,12 cala) z przysłoną f/1,6;

aparat 50 Mpix (1/1,28 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 200 Mpix (1/1,4 cala) z teleobiektywem z regulacją zoomu w zakresie od 3x do 7x;

baterię 7000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W i bezprzewodowym 50 W.

Pełna prezentacja vivo 300 Ultra ma się odbyć w ciągu kilku najbliższych tygodni.