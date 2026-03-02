MWC to nie tylko smartfony. eufy wjeżdża z robotami do domu i ogrodu

Mobile World Congress 2026 to nie tylko smartfony i sieci przyszłości. Wśród premier pojawiły się też inteligentne urządzenia do domu i ogrodu. eufy pokazało robota sprzątającego Omni C28 oraz autonomiczną kosiarkę C15, stawiając na automatyzację i wygodę.

Targi Mobile World Congress 2026 to jedna z największych imprez poświęconych urządzeniom mobilnym na świecie. Choć uwaga skupia się tam głównie na smartfonach, tabletach i rozwiązaniach telekomunikacyjnych, nie zabrakło również inteligentnych urządzeń domowych, które coraz śmielej wchodzą do szeroko pojętego ekosystemu mobilnego. Wśród nich znalazły się nowości marki eufy, która zaprezentowała zarówno robota sprzątającego, jak i autonomiczną kosiarkę.

Robot sprzątający eufy Vacuum Omni C28 – odpowiedź na potrzeby właścicieli zwierząt

Nowy Robot Vacuum Omni C28 został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o domach, w których mieszkają zwierzęta. To właśnie tam codziennością są sierść, błoto czy inne trudne zabrudzenia. Producent postawił na połączenie wysokiej skuteczności z atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości.

Sercem systemu mopowania jest samooczyszczający wałek HydroJet, który – w połączeniu z jedną z największych powierzchni mopującej w swojej klasie cenowej – ma zapewniać bardzo efektywne mycie podłóg. O odkurzanie dba moc ssania na poziomie 15 000 Pa, co pozwala na dokładne usuwanie zabrudzeń bez konieczności ręcznego wspomagania pracy urządzenia.

Problem plączących się włosów i sierści rozwiązują szczotki DuoSpiral Detangle Brushes. Wykorzystują one autorski, czteroetapowy system zapobiegający zapychaniu się mechanizmu, co ma szczególne znaczenie w domach ze zwierzętami.

Stacja Omni 5-w-1 – minimum obsługi

Model C28 współpracuje ze stacją Omni 5-w-1, która znacząco ogranicza konieczność ingerencji użytkownika. Automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, myje i suszy mop, uzupełnia czystą wodę, odprowadza zużytą wodę i ładuje robota.

Sprzedaż urządzenia w Polsce rozpoczęła się 24 lutego 2026 roku, a jego cena została ustalona na 2 699 zł.

Robot koszący eufy Lawn Mower C15 – inteligentny ogród bez przewodów

Drugą nowością w portfolio marki jest robot koszący eufy Lawn Mower C15, który rozszerza ekosystem inteligentnej pielęgnacji ogrodu. Producent stawia na nową generację automatyzacji w bardziej przystępnej cenie, bez rezygnowania z wydajności.

Model wykorzystuje technologię Vision-FSD, dzięki której nie wymaga instalowania przewodów granicznych ani konfiguracji systemu RTK. Zamiast tego zastosowano w pełni bezobsługowy system automatycznego mapowania terenu. System też wykrywa i omija zwierzęta oraz ludzi, identyfikuje przeszkody i wyznacza zoptymalizowane trasy koszenia.

Efektem ma być równomiernie przystrzyżony trawnik bez konieczności ręcznego wyznaczania stref pracy.

Do miejskich ogrodów

C15 przeznaczony jest do ogrodów o powierzchni do 500 m² (0,12 akra) i radzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 32%. To parametry, które sprawiają, że urządzenie ma odpowiadać potrzebom większości miejskich posesji.

Premiera modelu planowana jest na wiosnę 2026 r., natomiast w Polsce urządzenie ma pojawić się w drugim kwartale 2026 r.