Słuchawki BT

Nowe słuchawki Motoroli już są. Oto Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Podczas targów MWC 2026 Motorola zaprezentowała nową generację swoich flagowych słuchawek TWS.

Obie konstrukcje charakteryzują się wsparciem dla aktywnej redukcji hałasu i wysokiej rozdzielczości dźwięku, jednak producent zróżnicował je pod kątem zastosowanych przetworników i czasu pracy na baterii. 

Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus - różnice

Model bazowy Moto Buds 2 stawia na prostszą architekturę audio, wykorzystując 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne w duecie z 6-milimetrowymi mikroprzetwornikami planarno-magnetycznymi. Głównym atutem tej wersji jest wydajność energetyczna – ogniwa mają zapewnić do 11 godzin odtwarzania, a zapas energii w etui wystarcza łącznie na 48 godzin. 

Motorola Moto Buds 2

Droższy wariant Moto Buds 2 Plus został opracowany we współpracy z marką Bose, odpowiedzialną za strojenie sprzętu. Zastosowano tu hybrydowy układ akustyczny, łączący 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny ze zbalansowaną armaturą (BA) dostarczoną przez firmę Knowles. 

Motorola Moto Buds 2 Plus

Niezależnie od wybranego modelu, użytkownicy mogą liczyć na moduł Bluetooth 6.0 oraz obsługę szeregu kodeków: AAC, SBC, LHDC 4 i LHDC 5. Jakość połączeń głosowych w obu urządzeniach wspierana jest przez zestaw sześciu mikrofonów współpracujących z algorytmami CrystalTalk AI. W połączeniu z wybranymi smartfonami Motoroli słuchawki dają dostęp do funkcji Moto AI, m.in. tłumaczenia na żywo czy streszczania spotkań. 

 Moto Buds 2Moto Buds 2 Plus
Przetworniki11 mm dynamiczne,
6 mm planarno-magnetyczne		11 mm dynamiczne,
zbalansowana armatura Knowles
Strojenie dźwiękuStandardoweSound by Bose
Aktywna redukcja szumów (ANC)DynamicznaDynamiczna
Bateriado 11 h (słuchawki),
do 48 h (z etui)		do 9 h (słuchawki),
do 40 h (z etui)
Szybkie ładowanie (10 min)3 godziny odtwarzania2 godziny odtwarzania
SterowanieDotykowePrzez nacisk
Łączność i kodekiBluetooth 6.0,
AAC, SBC, LHDC 4, LHDC 5		Bluetooth 6.0,
AAC, SBC, LHDC 4, LHDC 5
OdpornośćIP54 (słuchawki),
IPX2 (etui)		IP54 (słuchawki),
IPX2 (etui)
Wymiary etui59,9 x 46,3 x 28,4 mm64 x 48 x 25,5 mm
Warianty kolorystyczne (Pantone)Carbon,
Gray Mist,
Violet Ice		Silhouette,
Cool White

Ceny nowych słuchawek Motoroli w Polsce to:

  • Moto Buds 2 - 299 zł;
  • Moto Buds 2 Plus - 599 zł. 

Data startu sprzedaży nie została jeszcze ujawniona.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login