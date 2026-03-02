Nowe słuchawki Motoroli już są. Oto Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus

Podczas targów MWC 2026 Motorola zaprezentowała nową generację swoich flagowych słuchawek TWS.

Obie konstrukcje charakteryzują się wsparciem dla aktywnej redukcji hałasu i wysokiej rozdzielczości dźwięku, jednak producent zróżnicował je pod kątem zastosowanych przetworników i czasu pracy na baterii.

Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus - różnice

Model bazowy Moto Buds 2 stawia na prostszą architekturę audio, wykorzystując 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne w duecie z 6-milimetrowymi mikroprzetwornikami planarno-magnetycznymi. Głównym atutem tej wersji jest wydajność energetyczna – ogniwa mają zapewnić do 11 godzin odtwarzania, a zapas energii w etui wystarcza łącznie na 48 godzin.

Motorola Moto Buds 2

Droższy wariant Moto Buds 2 Plus został opracowany we współpracy z marką Bose, odpowiedzialną za strojenie sprzętu. Zastosowano tu hybrydowy układ akustyczny, łączący 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny ze zbalansowaną armaturą (BA) dostarczoną przez firmę Knowles.

Motorola Moto Buds 2 Plus

Niezależnie od wybranego modelu, użytkownicy mogą liczyć na moduł Bluetooth 6.0 oraz obsługę szeregu kodeków: AAC, SBC, LHDC 4 i LHDC 5. Jakość połączeń głosowych w obu urządzeniach wspierana jest przez zestaw sześciu mikrofonów współpracujących z algorytmami CrystalTalk AI. W połączeniu z wybranymi smartfonami Motoroli słuchawki dają dostęp do funkcji Moto AI, m.in. tłumaczenia na żywo czy streszczania spotkań.

Moto Buds 2 Moto Buds 2 Plus Przetworniki 11 mm dynamiczne,

6 mm planarno-magnetyczne 11 mm dynamiczne,

zbalansowana armatura Knowles Strojenie dźwięku Standardowe Sound by Bose Aktywna redukcja szumów (ANC) Dynamiczna Dynamiczna Bateria do 11 h (słuchawki),

do 48 h (z etui) do 9 h (słuchawki),

do 40 h (z etui) Szybkie ładowanie (10 min) 3 godziny odtwarzania 2 godziny odtwarzania Sterowanie Dotykowe Przez nacisk Łączność i kodeki Bluetooth 6.0,

AAC, SBC, LHDC 4, LHDC 5 Bluetooth 6.0,

AAC, SBC, LHDC 4, LHDC 5 Odporność IP54 (słuchawki),

IPX2 (etui) IP54 (słuchawki),

IPX2 (etui) Wymiary etui 59,9 x 46,3 x 28,4 mm 64 x 48 x 25,5 mm Warianty kolorystyczne (Pantone) Carbon,

Gray Mist,

Violet Ice Silhouette,

Cool White

Ceny nowych słuchawek Motoroli w Polsce to:

Moto Buds 2 - 299 zł;

Moto Buds 2 Plus - 599 zł.

Data startu sprzedaży nie została jeszcze ujawniona.