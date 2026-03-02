Nowe słuchawki Motoroli już są. Oto Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus
Podczas targów MWC 2026 Motorola zaprezentowała nową generację swoich flagowych słuchawek TWS.
Obie konstrukcje charakteryzują się wsparciem dla aktywnej redukcji hałasu i wysokiej rozdzielczości dźwięku, jednak producent zróżnicował je pod kątem zastosowanych przetworników i czasu pracy na baterii.
Moto Buds 2 i Moto Buds 2 Plus - różnice
Model bazowy Moto Buds 2 stawia na prostszą architekturę audio, wykorzystując 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne w duecie z 6-milimetrowymi mikroprzetwornikami planarno-magnetycznymi. Głównym atutem tej wersji jest wydajność energetyczna – ogniwa mają zapewnić do 11 godzin odtwarzania, a zapas energii w etui wystarcza łącznie na 48 godzin.
Droższy wariant Moto Buds 2 Plus został opracowany we współpracy z marką Bose, odpowiedzialną za strojenie sprzętu. Zastosowano tu hybrydowy układ akustyczny, łączący 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny ze zbalansowaną armaturą (BA) dostarczoną przez firmę Knowles.
Niezależnie od wybranego modelu, użytkownicy mogą liczyć na moduł Bluetooth 6.0 oraz obsługę szeregu kodeków: AAC, SBC, LHDC 4 i LHDC 5. Jakość połączeń głosowych w obu urządzeniach wspierana jest przez zestaw sześciu mikrofonów współpracujących z algorytmami CrystalTalk AI. W połączeniu z wybranymi smartfonami Motoroli słuchawki dają dostęp do funkcji Moto AI, m.in. tłumaczenia na żywo czy streszczania spotkań.
|Moto Buds 2
|Moto Buds 2 Plus
|Przetworniki
|11 mm dynamiczne,
6 mm planarno-magnetyczne
|11 mm dynamiczne,
zbalansowana armatura Knowles
|Strojenie dźwięku
|Standardowe
|Sound by Bose
|Aktywna redukcja szumów (ANC)
|Dynamiczna
|Dynamiczna
|Bateria
|do 11 h (słuchawki),
do 48 h (z etui)
|do 9 h (słuchawki),
do 40 h (z etui)
|Szybkie ładowanie (10 min)
|3 godziny odtwarzania
|2 godziny odtwarzania
|Sterowanie
|Dotykowe
|Przez nacisk
|Łączność i kodeki
|Bluetooth 6.0,
AAC, SBC, LHDC 4, LHDC 5
|Bluetooth 6.0,
AAC, SBC, LHDC 4, LHDC 5
|Odporność
|IP54 (słuchawki),
IPX2 (etui)
|IP54 (słuchawki),
IPX2 (etui)
|Wymiary etui
|59,9 x 46,3 x 28,4 mm
|64 x 48 x 25,5 mm
|Warianty kolorystyczne (Pantone)
|Carbon,
Gray Mist,
Violet Ice
|Silhouette,
Cool White
Ceny nowych słuchawek Motoroli w Polsce to:
- Moto Buds 2 - 299 zł;
- Moto Buds 2 Plus - 599 zł.
Data startu sprzedaży nie została jeszcze ujawniona.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!