Patriot Viper PV563 i PA523. Nowe dyski SSD pod PCIe 5.0

Dyski SSD zgodne z PCI-Express 5.0 cieszą się coraz większą popularnością. Firma Patriot poszerzyła swoją ofertę o dwie nowe serie: Viper PV563 i PA523. Nowe modele mają stanowić bardziej przystępną propozycję dla użytkowników.

Firma Patriot kontynuuje rozwój oferty nośników NVMe zgodnych z interfejsem PCIe Gen5. Po premierze topowego modelu Viper PV593, producent wprowadza dwa kolejne dyski: Viper PV563 oraz Patriot PA523, skierowane odpowiednio do segmentu średniego i podstawowego.

Viper PV563 – wydajność w średnim segmencie

Viper PV563 to dysk NVMe 2.0, który osiąga prędkości odczytu sekwencyjnego do 14 000 MB/s oraz zapisu do 11 000 MB/s. Urządzenie dostępne będzie w wariantach o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB. Największy model oferuje deklarowaną wytrzymałość na poziomie 3000 TBW.

Dysk obsługuje technologie Host Memory Buffer (HMB) oraz dynamiczne buforowanie SLC. Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż również w komputerach o mniejszych gabarytach, a wbudowany system zarządzania temperaturą ogranicza ryzyko spadków wydajności.

Model / Pojemność Patriot Viper PV563 1TB Patriot Viper PV563 2TB Patriot Viper PV563 4TB Format / Interfejs PCIe Gen5 x4 M.2 2280 Sekw. odczyt / zapis 14 000 / 7 500 MB/s 14 000 / 10 000 MB/s 14 000 / 11 000 MB/s Wytrzymałość (TBW) 700 TB 1400 TB 3000 TB Temperatura pracy 0°C ~ 70°C System operacyjny Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

(*Może wymagać sterowników w zależności od konfiguracji) Wymiary 8 cm (D) × 2.2 cm (S) × 0.38 cm (W) Waga 0,02 lbs / 11 g Gwarancja 5 lat

Patriot PA523 – podstawowa propozycja PCIe Gen5

Model PA523 wykorzystuje interfejs PCIe Gen5 x4 i oferuje prędkości odczytu sekwencyjnego do 10 000 MB/s oraz zapisu do 8 500 MB/s. Podobnie jak PV563, dysk trafi na rynek w wersjach 1 TB, 2 TB i 4 TB, przy czym największy wariant ma wytrzymałość do 3000 TBW.

Według producenta nośnik ma cechować się niskim poborem energii, co może być istotne w przypadku ultrabooków czy kompaktowych konfiguracji. Wsparcie dla HMB i dynamicznego buforowania SLC ma zapewniać stabilną pracę i kontrolę temperatury w trakcie dłuższego obciążenia.

Model / Pojemność Patriot PA523 1TB Patriot PA523 2TB Patriot PA523 4TB Format / Interfejs PCIe Gen5 x4 M.2 2280 Sekw. odczyt / zapis 10 000 / 6 500 MB/s 10 000 / 8200 MB/s 10 000 / 8500 MB/s Wytrzymałość (TBW) 700 TB 1400 TB 3000 TB Temperatura pracy 0°C ~ 70°C System operacyjny Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

(*Może wymagać sterowników w zależności od konfiguracji) Wymiary 8 cm (D) × 2.2 cm (S) × 0.38 cm (W) Waga 11 g Gwarancja 5 lat

Producent podkreśla, że nowe modele mają być bardziej przystępną propozycją w segmencie dysków PCI-Express 5.0. Ceny nie zostały jeszcze podane.