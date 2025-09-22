Patriot Viper PV563 i PA523. Nowe dyski SSD pod PCIe 5.0
Dyski SSD zgodne z PCI-Express 5.0 cieszą się coraz większą popularnością. Firma Patriot poszerzyła swoją ofertę o dwie nowe serie: Viper PV563 i PA523. Nowe modele mają stanowić bardziej przystępną propozycję dla użytkowników.
Firma Patriot kontynuuje rozwój oferty nośników NVMe zgodnych z interfejsem PCIe Gen5. Po premierze topowego modelu Viper PV593, producent wprowadza dwa kolejne dyski: Viper PV563 oraz Patriot PA523, skierowane odpowiednio do segmentu średniego i podstawowego.
Viper PV563 – wydajność w średnim segmencie
Viper PV563 to dysk NVMe 2.0, który osiąga prędkości odczytu sekwencyjnego do 14 000 MB/s oraz zapisu do 11 000 MB/s. Urządzenie dostępne będzie w wariantach o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB. Największy model oferuje deklarowaną wytrzymałość na poziomie 3000 TBW.
Dysk obsługuje technologie Host Memory Buffer (HMB) oraz dynamiczne buforowanie SLC. Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż również w komputerach o mniejszych gabarytach, a wbudowany system zarządzania temperaturą ogranicza ryzyko spadków wydajności.
|Model / Pojemność
|Patriot Viper PV563 1TB
|Patriot Viper PV563 2TB
|Patriot Viper PV563 4TB
|Format / Interfejs
|PCIe Gen5 x4 M.2 2280
|Sekw. odczyt / zapis
|14 000 / 7 500 MB/s
|14 000 / 10 000 MB/s
|14 000 / 11 000 MB/s
|Wytrzymałość (TBW)
|700 TB
|1400 TB
|3000 TB
|Temperatura pracy
|0°C ~ 70°C
|System operacyjny
|Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
(*Może wymagać sterowników w zależności od konfiguracji)
|Wymiary
|8 cm (D) × 2.2 cm (S) × 0.38 cm (W)
|Waga
|0,02 lbs / 11 g
|Gwarancja
|5 lat
Patriot PA523 – podstawowa propozycja PCIe Gen5
Model PA523 wykorzystuje interfejs PCIe Gen5 x4 i oferuje prędkości odczytu sekwencyjnego do 10 000 MB/s oraz zapisu do 8 500 MB/s. Podobnie jak PV563, dysk trafi na rynek w wersjach 1 TB, 2 TB i 4 TB, przy czym największy wariant ma wytrzymałość do 3000 TBW.
Według producenta nośnik ma cechować się niskim poborem energii, co może być istotne w przypadku ultrabooków czy kompaktowych konfiguracji. Wsparcie dla HMB i dynamicznego buforowania SLC ma zapewniać stabilną pracę i kontrolę temperatury w trakcie dłuższego obciążenia.
|Model / Pojemność
|Patriot PA523 1TB
|Patriot PA523 2TB
|Patriot PA523 4TB
|Format / Interfejs
|PCIe Gen5 x4 M.2 2280
|Sekw. odczyt / zapis
|10 000 / 6 500 MB/s
|10 000 / 8200 MB/s
|10 000 / 8500 MB/s
|Wytrzymałość (TBW)
|700 TB
|1400 TB
|3000 TB
|Temperatura pracy
|0°C ~ 70°C
|System operacyjny
|Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
(*Może wymagać sterowników w zależności od konfiguracji)
|Wymiary
|8 cm (D) × 2.2 cm (S) × 0.38 cm (W)
|Waga
|11 g
|Gwarancja
|5 lat
Producent podkreśla, że nowe modele mają być bardziej przystępną propozycją w segmencie dysków PCI-Express 5.0. Ceny nie zostały jeszcze podane.
