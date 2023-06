Zarządzający sklepem Epic Games Store zapraszają graczy po odbiór kolejnej darmowej gry. Na jaką produkcję padło tym razem?

PAYDAY 2 do pobrania za darmo na Epic Games Store

W minionym tygodniu na wspomnianej platformie można było zgarnąć Midnight Ghost Hunt. Teraz w promocji dostępna jest gra trochę podobna pod względem mechaniki, ale zupełnie inna jeśli chodzi o klimat, a jednocześnie znacznie bardziej rozpoznawalna. Osoby posiadające konto na Epic Games Store mogą rozbudować swoją kolekcję o PAYDAY 2.

Standardowo dla tej oferty cyklicznego rozdawnictwa Epic Games Store darmowa gra jest dostępna przez tydzień. PAYDAY 2 można przypisać do swojego konta do 15 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

PAYDAY 2 to wysoko oceniana gra

PAYDAY 2 może być uznawany za nie najnowszą produkcję, premiera miała miejsce w 2013 r. Gra zebrała bardzo wysokie oceny i cieszy się dużą popularnością do dziś. W wielu statystykach dotyczących liczby graczy PAYDAY 2 nieustannie przewyższa większość nowych produkcji.

Rozgrywka w PAYDAY 2 skupia się na trybie kooperacyjnym dla czterech graczy, którzy wcielają się w przestępców (każda z klas postaci ma inne umiejętności oraz wyposażenie, co warto brać pod uwagę przy ustalaniu strategii) i zarabiają na zleceniach w Waszyngtonie. Gra kojarzy się przede wszystkim z napadami na banki, ale dostępnych jest w niej więcej kontraktów do wykonania, w tym napady na inne obiekty, porwania czy cyberprzestępczość.

Jak blisko do premiery PAYDAY 3?

Warto wspomnieć, że prace nad PAYDAY 3 potwierdzono już kilka lat temu, ale dopiero na początku stycznia ogłoszono datę premiery tej gry. Przybliżoną, bo wydawca wspomniał ogólnie o 2023 r. Nieoficjalne doniesienia sugerują, że chodzi o wrzesień. PAYDAY 3 przygotowuje Starbreeze Studios.