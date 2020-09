Need for Speed Payback i Vampyr to tytuły, jakie tym razem przygotowano dla abonentów programu PlayStation Plus. Można mówić wiele, ale z pewnością nikt nie stwierdzi, że to anonimowe propozycje.

PlayStation Plus na październik z Need for Speed Payback i Vampyr

Need for Speed Payback nie jest wprawdzie najwyżej ocenianą odsłoną tej popularnej wyścigowej serii, ale potrafi dać sporo radości, oczywiście głównie przy większych prędkościach. To gra z 2017 roku, o jej atutach, ale i mankamentach możecie przeczytać więcej w naszej recenzji.

Zupełnie inne klimaty przynosi Vampyr. To nieco młodsza produkcja (premiera miała miejsce w 2018 roku) przygotowana przez studio Dontnod Entertainment. Fabuła przenosi graczy do Londynu z roku 1918, a gracze wcielając się w dr. Jonathana Reida muszą pomóc mu odnaleźć się w nowej roli - tytułowego wampira. Z jednej strony chce on bowiem nieść pomoc cierpiącym podczas epidemii, a z drugiej jako wampir żywić się krwią. Skutkuje to koniecznością dokonywania trudnych wyborów, a nie brakuje też starć z łowcami wampirów oraz innymi przeciwnikami. Mowa w końcu o grze akcji (z licznymi elementami RPG). Również o Vampyr więcej dowiecie się z naszej recenzji. Uczciwe trzeba bowiem zaznaczyć, że i tu nie można mówić o ideale.

A jeśli wolicie materiały wideo to nie musicie ich szukać. Z okazji zapowiedzi PlayStation Plus na październik na kanale PlayStation Access pojawił się krótki filmik pokazujący fragmenty rozgrywki z obydwu tytułów.

I jak podoba Wam się oferta? Pytanie w głównej mierze kierowane jest naturalnie do abonentów PlayStation Plus. Obydwoma grami będą mogli cieszyć się już od 6 października od godziny 11:00 naszego czasu.

Gdyby ktoś zastanawiał się nad zakupem, PlayStation Plus jest dostępny w trzech wariantach: na miesiąc (za 37 zł), na 3 miesiące (za 100 złotych) i na 12 miesięcy (za 240złotych). Płacący otrzymują nie tylko gry w prezencie, ale też kilka innych korzyści.

