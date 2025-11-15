Testy pokazują, że ładowanie baterii do nie więcej niż 80 proc. z myślą o wydłużeniu jej żywotności nie przynosi większych pozytywnych efektów. Podobnie jak korzystanie z technologii szybkiego ładowania nie powoduje jej degradacji.

Nie da się ukryć, że technologie szybkiego ładowania w smartfonach zyskały w ostatnich latach na popularności. Chociaż wiele osób forsuje opinie, że długofalowo przynoszą one więcej szkody niż pożytku, testy przeprowadzone przez HTX Studio tego nie potwierdzają. Jednocześnie dostarczają one odpowiedzi na inne często zadawane pytanie. Czy mocno rozładowywana bateria, która następnie ładowana jest do pełna posłuży krócej niż bateria, której poziom będzie utrzymywany w zakresie 30-80 proc.?

Takie ładowanie baterii nie wydłuża jej żywotności

Na kanale HTX Studio w serwisie YouTube opublikowano materiał przedstawiający efekty wielomiesięcznych eksperymentów. W ich ramach proces ładowania i rozładowywania kilku smartfonów zautomatyzowany za pośrednictwem aplikacji działającej w pętli. Jedna grupa urządzeń była doładowywana, gdy poziom energii spadał do 5 proc., podczas gdy w drugiej puli urządzeń baterie były doładowywane już przy spadku do 30 proc. Jednocześnie w pierwszym przypadku "dobijano" do pełna, a w drugim do 80 proc.

Po 500 cyklach wysnuto wniosek, że ładowanie baterii do nie więcej niż 80 proc. nie przynosi większych efektów. Ich kondycja po testach była gorsza o jedynie 2,5 proc. w telefonach z Androidem i o ok. 4 proc. w iPhone'ach. W praktyce w codziennym użytkowaniu będzie to nieodczuwalne. Zwłaszcza, że obecnie większość osób zmienia telefon co 2-3 lata.

Nie ma znaczenia, jak ładujemy telefony?

Jeszcze mniejsze konsekwencje zauważono w przypadku szybkiego ładowania baterii. W tym kontekście wyniki testów przeprowadzonych przez HTX Studio również opierają się na 500 cyklach, w trakcie których część smartfonów ładowano z minimalną mocą, podczas gdy inne przy pomocy ładowarek 120W. Spadek żywotności baterii w tej drugiej grupie wprawdzie odnotowano, ale o zaledwie 0,3 proc. (Android) oraz 0,5 proc. (iPhone).

Zdaniem twórców kanału HTX Studio i autorów tych eksperymentów, "praktycznie nie ma różnicy, jak i jak szybko ładujesz baterię swojego smartfona".