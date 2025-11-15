Smartfony

Takie ładowanie szkodzi baterii? Wielomiesięczne testy dały odpowiedź

Mateusz Tomczak | Redaktor serwisu benchmark.pl
Testy pokazują, że ładowanie baterii do nie więcej niż 80 proc. z myślą o wydłużeniu jej żywotności nie przynosi większych pozytywnych efektów. Podobnie jak korzystanie z technologii szybkiego ładowania nie powoduje jej degradacji.

Nie da się ukryć, że technologie szybkiego ładowania w smartfonach zyskały w ostatnich latach na popularności. Chociaż wiele osób forsuje opinie, że długofalowo przynoszą one więcej szkody niż pożytku, testy przeprowadzone przez HTX Studio tego nie potwierdzają. Jednocześnie dostarczają one odpowiedzi na inne często zadawane pytanie. Czy mocno rozładowywana bateria, która następnie ładowana jest do pełna posłuży krócej niż bateria, której poziom będzie utrzymywany w zakresie 30-80 proc.?

Takie ładowanie baterii nie wydłuża jej żywotności

Na kanale HTX Studio w serwisie YouTube opublikowano materiał przedstawiający efekty wielomiesięcznych eksperymentów. W ich ramach proces ładowania i rozładowywania kilku smartfonów zautomatyzowany za pośrednictwem aplikacji działającej w pętli. Jedna grupa urządzeń była doładowywana, gdy poziom energii spadał do 5 proc., podczas gdy w drugiej puli urządzeń baterie były doładowywane już przy spadku do 30 proc. Jednocześnie w pierwszym przypadku "dobijano" do pełna, a w drugim do 80 proc.

Po 500 cyklach wysnuto wniosek, że ładowanie baterii do nie więcej niż 80 proc. nie przynosi większych efektów. Ich kondycja po testach była gorsza o jedynie 2,5 proc. w telefonach z Androidem i o ok. 4 proc. w iPhone'ach. W praktyce w codziennym użytkowaniu będzie to nieodczuwalne. Zwłaszcza, że obecnie większość osób zmienia telefon co 2-3 lata.

Nie ma znaczenia, jak ładujemy telefony?

Jeszcze mniejsze konsekwencje zauważono w przypadku szybkiego ładowania baterii. W tym kontekście wyniki testów przeprowadzonych przez HTX Studio również opierają się na 500 cyklach, w trakcie których część smartfonów ładowano z minimalną mocą, podczas gdy inne przy pomocy ładowarek 120W. Spadek żywotności baterii w tej drugiej grupie wprawdzie odnotowano, ale o zaledwie 0,3 proc. (Android) oraz 0,5 proc. (iPhone).

Zdaniem twórców kanału HTX Studio i autorów tych eksperymentów, "praktycznie nie ma różnicy, jak i jak szybko ładujesz baterię swojego smartfona". 

  • avatar
    pAwEx
    3
    Z moich obserwacji wynika ze szybkie ładowanie nie ma żadnego negatywnego wpływ na żywotność baterii
    • avatar
      patryk1011
      1
      Ja codziennie wieczorem podpinam telefon, nie ważne czy miałem 20 czy 80% i dużo korzystałem z telefonu
      mój kolega miał ten sam model i kupiony w tym samym czasie, mało korzystał i zawsze czekał do rozładowania, ja mając więcej cykli miałem 99% pojemności a on 93% :D
      • avatar
        kyhu78
        0
        Z moich obserwacji wynika ze szybkie ładowanie ma znaczący wpływ na żywotność baterii
        • avatar
          przem188
          0
          LG V60. W październiku, dokładnie 10 skończy u mnie 5 lat jak go używam. Ładowany od zawsze w nocy, bez szybkiego ładowania. Do dziś trzyma tak samo. Spokojnie cały dzień, mimo intensywnego użytkowania. Nie wiem co oni za baterie dawali, ale to jest ponad normę. A telefonu nie zmienię ze względu na audio. Co z tego że Android 13.

