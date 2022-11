Pentiment to najnowsza gra studia Obsidian Entertainment. Już jutro odbędzie się jej premiera, więc to dobry moment, by przyjrzeć się jej z bliska…

Premiera Pentiment już jutro

Pillars of Eternity, Grounded, The Outer Worlds, Tyranny czy Fallout: New Vegas – to tylko kilka tytułów, jasno dających do zrozumienia, że ekipa Obsidian Entertainment potrafi robić rewelacyjne gry i zachwycać kreatywnością. Już jutro na rynku zadebiutuje jej najnowsze dzieło zatytułowane Pentiment. Co kryje się za tym tytułem?

Czym jest Pentiment?

Pentiment to detektywistyczna przygodówka point-and-click osadzona w epoce renesansu. Przedstawia opowieść o iluminatorze, który trafia w sam środek ciągnącej się od ćwierć wieku sprawy tajemniczych morderstw. Wcielając się w tego właśnie bohatera, rozpoczniemy śledztwo, którego przebieg będzie naturalnie uzależniony od naszych poczynań w grze.

Skoro już przy tym jesteśmy, to w Pentiment – jak na detektywistyczną przygodówkę przystało – rozgrywka polega przede wszystkim na eksploracji, rozmowach i przesłuchiwaniach oraz szeroko rozumianym poszukiwaniu informacji. Tłem dla tego wszystkiego jest zaś przepiękna oprawa audiowizualna, inspirowana sztuką rodem ze średniowiecza.

Zobacz najnowszy materiał wideo poświęcony grze Pentiment:

W najnowszym materiale wideo, opublikowanym z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery, twórcy zapraszają nas za kulisy. Pozwalają tym samym poznać historię, jaka stoi za opracowaniem gry Pentiment. Masz 10 minut? No to usiądź wygodnie i posłuchaj…

Już jutro premiera Pentiment w sklepach i usłudze Xbox Game Pass

Platformami docelowymi gry Pentiment są komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X|S i Xbox One. Już w dniu premiery tytuł ten zasili ponadto katalog usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Obsidian Entertainment