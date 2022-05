People Can Fly to jedna z najbardziej pomysłowych ekip wśród polskich producentów gier. Aktualnie nie narzeka na brak projektów do realizacji.

Sześć projektów People Can Fly

Outriders: Worldslayer, czyli duży dodatek do całkiem udanej strzelanki wydanej nieco ponad rok temu, nie jest jedynym projektem, nad którym pracuje obecnie ekipa People Can Fly. Twórcy Painkillera i Bulletstorma, mają na warsztacie aż pięć niezapowiedzianych jeszcze oficjalnie produkcji.

Z nowego raportu finansowego studia People Can Fly dowiadujemy się, że dwa spośród tych projektów – Victoria oraz Red – znajdują się jeszcze na wczesnym etapie koncepcyjnym. Kolejne trzy są już faktycznie realizowane i – co ciekawe – każdy z nich będzie miał innego wydawcę.

Bifrost to produkcja w stu procentach autorska, którą nie tylko stworzy, ale i wyda People Can Fly. Nie wiemy, kiedy spodziewać się jej premiery. Wiemy za to, że w 2024 roku zadebiutują dwie inne gry: Gemini i Dagger. Będą to tytuły wysokobudżetowe: pierwszy zostanie wydany przez Square Enix, drugi – przez Take-Two Interactive. O tym ostatnim wiemy też, że będzie reprezentować gatunek RPG akcji, a budżet deweloperski wyniesie od 40 do 60 milionów euro.

Rąk do pracy nie brakuje

Aktualnie w szeregach People Can Fly pracuje około 500 osób: w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Newcastle, Montrealu, Chicago i Nowym Jorku. Rąk do pracy zatem nie brakuje. Tak jak wspomniałem we wstępie, tematem numer jeden w studiu jest obecnie Worldslayer, który rozszerzy Outriders o nową kampanię fabularną, nowe drzewka umiejętności, więcej poziomów trudności i rozbudowany endgame. Na koniec przypomnijmy sobie zwiastun…

Źródło: People Can Fly